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Gelecek Partili Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun oy oranını duyurdu

Gelecek Partili Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun oy oranını duyurdu
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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranını açıkladı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ; milletvekili aday listeleri ve önce İYİ Parti ardından da CHP’nin İstanbul İl Başkanlıklarına yapılan saldırıları değerlendirdi.

Özdağ, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığını kazanıyor. Yüzde 53-54 civarında bir oy gözüküyor. Her geçen gün bu oyu arttıracağımızı tahmin ediyoruz. Ama parlamento çoğunluğu da çok önemli. Aksi takdirde topal ördek olur Sayın Cumhurbaşkanımız. Yasalar; kararnamelerin ve kararın üzerinde olacağı için yasalar da onlar tarafından çıkartıldığı takdirde Türkiye büyük bir kaosa girer. O nedenle milletimize sesleniyoruz, tüm demokratlara. Bizim milletvekillerimize oy verin" dedi.

“KILIÇDAROĞLU’NUN ÇOK İYİ KORUNMASI GEREKİYOR”
İYİ Parti ve CHP İstanbul İl Başkanlığı’na düzenlenen saldırılara ilişkin ise Özdağ, "Hepimiz dikkat etmeliyiz. Özellikle de bütün bir samimiyetimle söylüyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, sayın Ahmet Davutoğlu ve sayın Meral Akşener özellikle dikkat etsin. Ama özellikle sayın Kılıçdaroğlu’nun çok daha iyi korunması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Etiketler kılıçdaroğlu oy oy oranı özdağ
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