Gelecek Partisi'nden AK Parti'nin adayına destek kararı

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Havalimanında bir simit ve meyve suyunun fiyatı tepki çekti

Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

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