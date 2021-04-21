Dezenfektan skandalıyla gündeme gelmesiyle birlikte Ticaret Bakanlığı görevinden alınan Ruhsar Pekcan, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle Ticaret Bakanlığı görevine son verilen Ruhsar Pekcan, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Pekcan, yeni bakanlara başarılar diledi.

Pekcan, "Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk Kabinesinde teveccüh gösterip Ticaret Bakanlığına layık gördüğü için çok teşekkür ederim" dedi.

Pekcan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Öncelikle Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk Kabinesinde teveccüh gösterip Ticaret Bakanlığına layık gördüğü için çok teşekkür ederim. Ayrıca, görev sürem boyunca desteklerini esirgemeyen Bakanlarımıza ve mesai arkadaşlarıma şükranlarımı sunarım.

Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Ticaret Bakanlığı’na atanan Mehmet Muş Bey’e, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na atanan Derya Yanık Hanım’a ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na atanan Vedat Bilgin Bey’e yeni görevlerinde başarılar diliyorum."

Dezenfektan krizi

Ticaret Bakanlığı’nın, Ruhsar Pekcan ve eşi Hasan Pekcan'a ait Nanoksia Biyoteknoloji firmasından 9 milyon liralık dezenfektan aldığı ortaya çıkmış Bakanlık, Nanoksia Biyoteknoloji şirketinden 507 bin 880 liralık ürün alındığını doğrulamıştı. Bakanlık, "Piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda, usulüne uygun bir biçimde gerçekleştirildi" iddiasında bulunmuştu.

Olayın ortaya çıkmasının ardından Ticaret Bakanı Pekcan görevden alınmış yerine AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Muş atanmıştı.