HDP'den ilk açıklama: ''AK Parti seçimle kazanamadığını gasp etmiştir''

31 Mart yerel seçimlerinin üzerinden 4,5 ay geçmişken Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine kayyum atandı.

İçişleri Bakanlığı, internet sitesinden yaptığı açıklamada, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Büyükşehir Belediyesine Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van Büyükşehir Belediyesine Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’in belediye başkan vekili olarak görevlendirildiğini duyurdu.

AK PARTİ SEÇİMLE KAZANAMADIĞI 3 BÜYÜKŞEHİRİ GASP ETTİ

HDP'nin YSK temsilcisi ve Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki Gazete Artı Gerçek'ten Derya Okatan'a konuştu. Tiryaki, İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasını “iddianame gibi” olarak tanımladı, kayyum atamaların hukuk dışı olduğunu belirtti.

Tiryaki, İçişleri Bakanlığı’nın ileri sürdüğü yasal dayanaklara dair şu iddialarda bulundu: “İçişleri Bakanlığı’na yetki veren bir yasal dayanak olması, bunun hukuksal bir dayanağı olduğu anlamına gelmez. Kararı okuduğunuzda; yaptıkları ya da yapmadıkları herhangi bir belediye çalışmasından bahsetmiyor. Belediye başkanı olarak yürüttükleri hizmetlerden dolayı alınmış bir karar değil. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmalar gerekçe gösteriliyor. Bir kimse hakkında soruşturma yürütülüyor olması o kişiyi suçlu yapmayacağı gibi belediye başkanı olmasına da engel değildir zaten. Bu soruşturmaların önemli bir bölümü belediye başkanlığından öncesine aittir. Bunların hiçbirisi seçim kurulları tarafından başkan seçilmeye engel olarak görülmemiştir. Bu karar şekli olarak da içerik olarak da yasalara, hukukun genel ilkelerine, seçme seçilme hakkına, halkın iradesine aykırı bir karardır. AK Parti seçimle kazanamadığı üç tane büyükşehir belediyesini hukuksuz bir biçimde gasp etmiştir. Bu karar hukuk dışıdır, hukuk tanımazlıktır. Seçimle gelen seçimle gider ilkesinin yok sayılmasıdır. Bu kararı kabul etmiyoruz.”

PROPAGANDA DİLİ

İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasını bir “propaganda dili” olarak nitelendiren Tiryaki, bu ülkede konuşan herkesle ilgili soruşturmalar açıldığına dikkat çekti. Tiryaki, “İçişleri Bakanlığı, böyle bir görevden uzaklaştırma kararında kamu görevlisinin göreviyle ilgili bir şey söylemesi gerekir. Belediye başkanlarımızla ilgili herhangi bir açıklama yapamamıştır. Belediye hizmetlerini tam olarak yerine getirmelerinden ya da getirmemelerinden dolayı bir değerlendirme yapacak zaman henüz geçmemiştir. Halkın değerlendirme yapabilmesi için de zaman geçmemiştir. Bu açıkça bir gasptır, başka biçimde açıklanamaz. Seçimle kazandığımız 3 tane büyükşehir gasp edilmiştir” dedi.

Tiryaki, “Kayyum atamalarının devamı gelebilir mi?” sorusuna ise “Bu yeterince acı ve korkunç bir karar” yanıtını verdi.

HDP KAYYUMDAKİ BELEDİYELERİ GERİ KAZANMIŞTI

HDP, OHAL döneminde kayyum atanan 99 belediyeden büyük çoğunluğunu 31 Mart seçimlerinde geri kazanmıştı.

31 Mart yerel seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı yüzde 62.84, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk yüzde 56.18, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan yüzde 53.72 oy ile seçilmişti.

HDP, 3’ü büyükşehir olmak üzere 8 il kazanmıştı.

