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HDP'li Semra Güzel hakkında flaş karar!

HDP'li Semra Güzel hakkında flaş karar!
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TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in devamsızlık nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde karar vererek, dosyayı Genel Kurul'a sevk etti.

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı. Komisyon Başkanı Beyazıt, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in 2022 yılında Genel Kurul'un 6 birleşimine özürsüz ve izinsiz katılmadığını belirterek, bu nedenle Anayasa'nın 84'üncü ve İç Tüzük'ün 138'inci maddeleri uyarınca gerekli değerlendirmenin yapılması ve devamsızlık raporunu görüşmek üzere toplandıklarını söyledi. 

Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in savunma için yetkilendirdiği HDP Batman Milletvekili Rüştü Tiryaki, Semra Güzel adına savunma yaptı. Karma Komisyon'un HDP'li üyeleri de söz alarak, Güzel'in milletvekilliğinin haksız yere düşürülmek istendiği savundu. 

5,5 saat süren toplantıda, Semra Güzel'in devamsızlık nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde oy çokluğuyla karar verildi. Karar, muhalefet şerhinin sunulmasının ardından Genel Kurul'a sevk edilecek. Güzel'in vekilliğinin düşürülmesine ilişkin nihai karar, Genel Kurul'da verilecek. 

DHA

Etiketler hdp semra güzel
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