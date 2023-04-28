HDP'nin destek vereceği Cumhurbaşkanı adayı belli oldu

14 Mayıs seçimlerine Yeşil Sol Parti çatısı altında girecek olan HDP, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde destek vereceği adayı açıkladı.

Başa baş gittiği değerlendirilen seçim yarışında HDP'nin cumhurbaşkanı adayı çıkarmaması Kemal Kılıçdaroğlu'na destek olarak yorumlansa da partiden bununla ilgili herhangi bir resmi beyan gelmemişti. Kararı ilk kez Sözcü'den İsmail Saymaz'a açıklayan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, hedeflerinin "tek adam rejimine son vermek" olduğunu belirtti.

'ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU' YORUMU

Sancar, Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nun adaylıklarına ilişkin görüşünü "Bir tarafta rejimi kalıcı hale getirmek isteyen Cumhur İttifakı'nın adayı var; Erdoğan. Diğer yanda, rejimi değiştirme sözü veren Kılıçdaroğlu var" sözleriyle dile getirdi.

AÇIK DESTEK! "HEDEFLERİMİZ ÖRTÜŞÜYOR"

Kılıçdaroğlu'na açık desteğini ise HDP, Sancar'ın şu sözleriyle ilk kez duyurmuş oldu:

"Tek adam rejimini sonlandırma noktasında Kılıçdaroğlu ile hedeflerimiz örtüşüyor. Bu nedenle Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı verdik."

Adaylığının resmen duyurulmasının ardından Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te HDP'ye yaptığı ziyaretten sonra HDP, cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacaklarını açıklamıştı.