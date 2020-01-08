İBB Başkanı İmamoğlu: Kanal İstanbul konusunda Erdoğan'ı ikna ederim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk'te 'Türkiye'nin Nabzı' programında soruları yanıtladı. Kanal İstanbul projesiyle ilgili açıklama yapan İmamoğlu, "Bizim için siyasi değil, hayati bir meseledir. Tümüyle hukuki mücadelemizi vereceğiz. Buna halkın da destek vereceğini biliyoruz" dedi. İmamoğlu, Erdoğan'la görüşmesi durumunda onu ikna edebileceğini söyledi. İmamoğlu, "Siz ikna olur musunuz?" sorusuna ise "Benim ikna olma ihtimalim yok çünkü ben çok tutarlıyım" dedi.



İşte İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

MURAT ONGUN'UN ARAPÇA TWEETİ

Murat Ongun'un attığı tweet bilgilendirme mesajı. İstanbul'da herkes yatırım yapabilir. İstanbul'a yatırım yapan kurumlara karşı değiliz.

KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI

Ben çok özümseyerek bu süreci anlayarak, doğru bir tarif olarak kabul ettim. Gerçekten dönüm noktası, gerçekten ya kanal ya İstanbul diyecek noktayız. Cuma günü Kanal İstanbul'la ilgili çalıştayımız var. Yüzlerce bilim insanının katılacağı, her kurumu ve kişiyi davet ettiğimiz bir çalıştay. Elbette gelip, gelmeme eğilimini göreceğiz. Bugün bir bilim adamı, su konusunda uzman, çok güzel bir tarif yaptı, Kanal İstanbul demeyi, İstanbul'a hakaret sayıyorum dedi. Dense dense kanal denir dedi.

Bu konu benim şahsi meselem değil. Kanal İstanbul meselesi bizim için asla siyasi bir mesele değil. Bizim için hayati bir mesele. Dolayısıyla İstanbul için bu hususta tümüyle hukuka dayalı bir şekilde en son noktasına kadar mücadelemizi vereceğimizi, halkımızın da yoğun şekilde eşlik edeceğini, itirazlar, mahkemeler, hukukçuların önderliğinde yapacağımızı söylüyoruz. 16 milyon insanın seçtiği bir belediye başkanı var. Dolayısıyla bu çoğunluklu yapının karşılığı olarak halkımıza olarak sorumluluğumuzu yerine getireceğiz.

Ekrem İmamoğlu'ndan Nagehan Alçı'ya tokat gibi cevap

"KANAL İSTANBUL KONUSUNDA CUMHURBAŞKANI'NI İKNA EDERİM"

2016'da açılacak denilen Melen Barajı, 2020'de açılmadı. Buraya ek bir ihale yapılmak zorunda. Bu uyarıyı yaptıktan sonra ödeneği çıkmadı. Biz tekrar televizyondan uyarı yaptık. İktidara yakın gazetede haber çıktı, sayın Cumhurbaşkanı ödeneğin çıkması konusunda talimat verdi diye. Ben ikna ettim. Aynı şekilde ikna ederim, bana fırsatı versin. Eğer size oradan yaklaşım, cevap hatta bazen küçümseyerek cevaplar verilince, çok afedersiniz ben de gayet saygılı, teknik, bilimsel cevaplar veriyorum. Ben dedim diye İstanbul'un hayati meselesine karşı çıkılır mı? Sayın Cumhurbaşkanı dedi diye evet de denilemez.

"SİZ İKNA OLUR MUSUNUZ?" SORUSUNA YANIT: BEN TUTARLIYIM

(Siz ikna olur musunuz?) Ben hiç çelişmiyorum. Çok tutarlıyım. Ben neden tutarlı olduğumu da söyleyeyim, Ben bir gün 70 kat bina gösterip yarın yatay yapılaşma demek zorunda kalmıyorum. Ben bir gün 500 bin kişilik kent deyip yarın 1 milyon 100 bin nüfuslu bir planı askıya asmıyorum. Mesela ben sıfır arsa hareketi deyip 30 milyon metrekare arsa hareketi var dediğimde yalanlanmıyorum. Böyle baktığınızda benim ikna olma ihtimalim yok çünkü ben çok tutarlıyım.

"KANAL İSTANBUL'U SAVUNACAK BİLİM İNSANI BULAMADI ARKADAŞLAR"

İstanbul'un böyle bir projeye ihtiyacı yoktur, evet ama hafif kalır. Evet gerek yok, niye, bu ülkenin, bu şehrin ekonomik sorunları var. Milyonlarca işsizi var. Asgari ücretten toplumun geçim sorununu çözememesine kadar ekonomik sorunlarımız var. Bu maliyetle Türkiye'nin her yerine yapacağınız yatırımlarla muazzam işler başarırsınız. Dünyada betona yapılan yatırım dönemi bitti. Bol sermayenin, bol paranın olduğu döneme ülke olarak tümüyle betona, üretime değil şatafata yatırım yaptık, şehirlerimizi de çirkinleştirdik. Dünyadaki bu değişime hala böyle bir proje dayatması yaparsak evet cevabım net, İstanbul'un böyle bir şeye ihtiyacı yok. Ama bu hafif savunma. Telafisi, geri dönüşümü mümkün olmayan projeden bahsediyoruz. Zaman içerisinde köprüler tartışıldı doğru. Sayın Cumhurbaşkanı '3. köprünün tartışmasını da CHP yaptı' dedi. Halbuki o tartışmayı açan ilk kendisiydi. İstemezük, karşıyız diye bir tutum yoktu. Ulaşım tartışılıyordu. İkinci köprü yapılacağına raylı sisteme gidilmeli diye tartışmalar var. Her şeye rağmen köprü gibi bir projenin telafisi, dönüşümü mümkün. Orada elde edilen bir fayda bir başka bölümde fayda ile eşleştiğimizde entegre sisteme ulaşabilir bir sistemi var. Kanal öyle değil, kanal bir facia. Kanalın suyla ilişkisi konusunda bunu savunacak bilim insanı bulamadı arkadaşlar.