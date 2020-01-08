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  3. 08 Ocak 2020 23:40

Ekrem İmamoğlu'ndan Nagehan Alçı'ya tokat gibi cevap

Habertürk ekranlarında AK Parti' ye yakınlığıyla bilinen Nagehan Alçı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki bu diyalog olay oldu.

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TOGG'dan yerli otomobille ilgili yeni video !
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İstanbul'da feci olay! 5. kattan aşağı uçtu...
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Kar soğuğunun vurduğu Antalya’da vatandaşlar ısınmak için denize girdi
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