1,3 milyon TL'ye satın aldığı sıfır km araç hasarlı çıktı

Yine bir sıfır km ayıbı daha... Manisa'da 1 milyon 300 bin TL ödeyerek "sıfır km" bir araç satın alan vatandaş, aracı ekspertize götürünce hayatının şokunu yaşadı.

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