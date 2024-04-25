  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. 1,3 milyon TL'ye satın aldığı sıfır km araç hasarlı çıktı

1,3 milyon TL'ye satın aldığı sıfır km araç hasarlı çıktı

Güncelleme:

Yine bir sıfır km ayıbı daha... Manisa'da 1 milyon 300 bin TL ödeyerek "sıfır km" bir araç satın alan vatandaş, aracı ekspertize götürünce hayatının şokunu yaşadı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Türkiye'nin kanser savaşçısı yenebilir altınında hasat erken başladı
Türkiye'nin kanser savaşçısı yenebilir altınında hasat erken başladı
100 yıldır kayıptı; rekor fiyata satıldığı ortaya çıktı
100 yıldır kayıptı; rekor fiyata satıldığı ortaya çıktı
İstanbul'da silahlı saldırı: Yaralılar var
İstanbul'da silahlı saldırı: Yaralılar var
Bahçeli'den Ferdi Tayfurlu, imalı yürüyüş videosu
Bahçeli'den Ferdi Tayfurlu, imalı yürüyüş videosu
ABD'de öldürülen Yağmur Taktaş'ın ailesinden kan donduran iddia
ABD'de öldürülen Yağmur Taktaş'ın ailesinden kan donduran iddia
Tartışma TBMM'ye sığmadı, Meclis bahçesinde devam etti
Tartışma TBMM'ye sığmadı, Meclis bahçesinde devam etti
''Ayağımı ezdin'' tartışması kanlı bitti: 1 ölü
''Ayağımı ezdin'' tartışması kanlı bitti: 1 ölü
Gemi faciasından 70 gün sonra bir ceset daha bulundu
Gemi faciasından 70 gün sonra bir ceset daha bulundu
Türk savaş uçakları 6 PKK'lıyı daha avladı
Türk savaş uçakları 6 PKK'lıyı daha avladı