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  4. Bahçeli'den Ferdi Tayfurlu, imalı yürüyüş videosu

Bahçeli'den Ferdi Tayfurlu, imalı yürüyüş videosu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) resmi sosyal medya hesabından Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin, Ferdi Tayfur'un "Söyleten Sensin" şarkısı eşliğinde yürüyüş yaptığı bir video paylaşıldı.

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