Anasayfa Video Galeriler Gündem Bahçeli'den Ferdi Tayfurlu, imalı yürüyüş videosu Bahçeli'den Ferdi Tayfurlu, imalı yürüyüş videosu 25 Nisan 2024 Perşembe Saat: 07:10 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) resmi sosyal medya hesabından Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin, Ferdi Tayfur'un "Söyleten Sensin" şarkısı eşliğinde yürüyüş yaptığı bir video paylaşıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6629d7bd294ec80f2e00a4a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 1,3 milyon TL'ye satın aldığı sıfır km araç hasarlı çıktı Türkiye'nin kanser savaşçısı yenebilir altınında hasat erken başladı 100 yıldır kayıptı; rekor fiyata satıldığı ortaya çıktı İstanbul'da silahlı saldırı: Yaralılar var ABD'de öldürülen Yağmur Taktaş'ın ailesinden kan donduran iddia Tartışma TBMM'ye sığmadı, Meclis bahçesinde devam etti ''Ayağımı ezdin'' tartışması kanlı bitti: 1 ölü Gemi faciasından 70 gün sonra bir ceset daha bulundu Türk savaş uçakları 6 PKK'lıyı daha avladı