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  4. 100 yıldır kayıptı; rekor fiyata satıldığı ortaya çıktı

100 yıldır kayıptı; rekor fiyata satıldığı ortaya çıktı

Yaklaşık 100 yıldır kayıp olduğu düşünülen Gustav Klimt’e ait “Bayan Lieser'in Portresi” adlı tablo 32 milyon dolara alıcı buldu.

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