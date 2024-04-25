Anasayfa Video Galeriler Gündem 100 yıldır kayıptı; rekor fiyata satıldığı ortaya çıktı 100 yıldır kayıptı; rekor fiyata satıldığı ortaya çıktı 25 Nisan 2024 Perşembe Saat: 07:35 Yaklaşık 100 yıldır kayıp olduğu düşünülen Gustav Klimt’e ait “Bayan Lieser'in Portresi” adlı tablo 32 milyon dolara alıcı buldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6629dd99b1f80985580c2c93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 1,3 milyon TL'ye satın aldığı sıfır km araç hasarlı çıktı Türkiye'nin kanser savaşçısı yenebilir altınında hasat erken başladı İstanbul'da silahlı saldırı: Yaralılar var Bahçeli'den Ferdi Tayfurlu, imalı yürüyüş videosu ABD'de öldürülen Yağmur Taktaş'ın ailesinden kan donduran iddia Tartışma TBMM'ye sığmadı, Meclis bahçesinde devam etti ''Ayağımı ezdin'' tartışması kanlı bitti: 1 ölü Gemi faciasından 70 gün sonra bir ceset daha bulundu Türk savaş uçakları 6 PKK'lıyı daha avladı