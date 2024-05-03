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Yıldız Tilbe sivil polis aracına çarptı

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Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, İstanbul Pendik'te sivil polis aracına çarptı. Kazada maddi hasar meydana geldi.

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