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  4. İYİ Parti'nin yeni A Takımı belli oldu

İYİ Parti'nin yeni A Takımı belli oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partinin yeni Başkanlık Divanı üyeleri ve başdanışmanlarını açıkladı.

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