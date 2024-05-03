Anasayfa Video Galeriler Gündem İYİ Parti'nin yeni A Takımı belli oldu İYİ Parti'nin yeni A Takımı belli oldu 03 Mayıs 2024 Cuma Saat: 17:46 İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partinin yeni Başkanlık Divanı üyeleri ve başdanışmanlarını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6634f8be450821e87b078ec3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fahiş fiyat ve stokçuluğa kapatma cezası geliyor Çiftçilerin market boykotu hüsranla sona erdi: ''Ürünlerimiz tarlada çürüyecekti'' Ağaçları yerinden söken hortum kamerada Yıldız Tilbe sivil polis aracına çarptı CHP'li vekiller kol kola Milli Eğitim Bakanlığı'na yürüdü: ''Asla kabul edilemez'' Erdoğan'dan ''Özgür Özel'' açıklaması: ''Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı'' Belediyede yolsuzluk skandalı: Zimmetine geçirdiği 1.2 milyon lirayı iade etti İstanbul'un göbeğinde topraktan mühimmat fışkırdı Dilan Polat sinir krizi geçirdi, kendine zarar verdi