İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan ''seçmen kaydırma'' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece adayı Mevlüt Uysal İstanbul seçimlerine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Uysal Büyükçekmece'deki sahte seçmen iddiası ile ilgili “AK Parti'ye oy verenler listeden düşürülmüş. Seçimlerin bu şaibeden kurtulması adına öncelikle Büyükçekmece seçimlerinin iptal edileceğini düşünüyorum. Türkiye, seçim tarihi boyunca böyle bir organize işlem görmemiş. Soruşturma başladı. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra yani 8 ay içerisinde Büyükçekmece'de toplamda 11 bin 954 seçmen kayıtlardan düşürülmüştür. Büyükçekmece'deki seçimler iptal edilirse, buradaki trafiğe baktığımızda İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri de bundan etkilenir" ifadelerini kullandı.



Mevlüt Uysal'ın açıklamalarından satır başları:

19 yıl da serbest avukatlık yaptım. Büyükçekmece’de hukuken yapmamız gereken şeyleri yaptığımızı düşünüyoruz. Bugün özellikle Büyükçekmece’de neler yaşadık aday olarak ve süreç içerisinde neler yaşadık onlarla ilgili sizleri bilgilendirmek istedik.

'TÜRKİYE’NİN HİÇBİR YERİNDE OLMAYAN SEÇMEN HAREKETİ YAŞANMIŞ'

24 Haziran seçimlerinde seçmen sayımız 172 bin 351… Bugün 174 bin 661.. Aradaki fark 2 bin 100 civarında. Niye bu kadar az fark varken niye bu kadar büyük tartışma var. Özellikle CHP yetkilileri bunun üzerinden tartışılacak bir şey yok diyerek buradaki tartışmayı kapatmak istiyorlar. 24 Haziran’a göre 2 bin 100 civarında artış olsa bile yüzde oranı itibariyle Türkiye’nin hiçbir yerinde olmayan seçmen hareketi yaşanmış. 172 bin 351 seçmenden toplam 11 bin 954 seçmen düşürülmüş. Bu düşürülenler içerisinde ölümle, yurt dışına çıkanlar, askere gidenler var, il dışına gidenler var, bir de hiçbir yerde seçmen olamayanlar var. Toplamda da 14 bin 264 seçmen de buraya yeni kayıt yapılmış. Toplamda yaklaşık 26-27 bine yakın seçmen hareketi olmuş. 11 bin 954 seçmen içerisinden yaklaşık burada 3 bin 92 seçmenin hiçbir yerde seçmen kaydı yok. Bir nevi vatandaşlıktan çıkarılmış gibi.

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‘NUMARATAJ SİSTEMİYLE ADRESLER OLUŞTURULMUŞ’

Değişiklikler bir organize ekip olarak yapılabiliyor. Bunu bir kişinin yapabilmesi, kurumların verilerini kullanmadan yapabilmesi mümkün değil. Adrese dayalı kayıt sistemi çıktıktan sonra seçmen listelerinin güncellenmesi ancak belediyeden alınan numarataj sistemi üzerindeki adrese dayalı sistemle olur.

Yani boş bir arsaya kayıt yapılamaz, konteynıra, herhangi işyerine kayıt yapılamaz. Nüfustaki şahsın kayıt yapabilmesi için belediyeden gerekli olan numarataj sistemindeki adresin verileriyle belli olması gerekiyor. Başlangıç oradan başlamış. Sahte seçmen yazılabilmesi için numarataj sistemiyle adresler oluşturulmuş. Boş arsasındaki bina projesi sanki binası bitmiş gibi adres kayıt sistemine açılmış. Ruhsatı alınan ancak henüz temeli atılmayan yerleri bina var gibi göstererek orada adres oluşturulmuş. Büyükçekmece’de yazlık olarak kullanılan yerlerde boş olan adreslerin sahte seçmen kaydı yapılabilecek listeye alınması olmuş. Yine Büyükçekmece’de herhangi bir iş yeri olup da işyeri kaydı olan yerler konut gibi gösterilmiş.

‘ORAYA DA SAHTE SEÇMEN KAYDI YAPILMIŞ…’

Şu anda herhangi bir vatandaş seçmen listesinde var ancak boş arsaya kaydı yapılmış derken belediye tarafından oluşturulan sahte adresle olmuş. Ya da herhangi bir vatandaş benim haberim yok ama benim evimde seçmenler var dediğinde bu da aynı şekilde burada mal sahiplerinin haberi olmadan burasını ikinci yazlık konut olarak tespiti yapılıp da orayı sahte seçmen kaydı yapılmış.

‘VAHİM BİR DURUM…’

Normal olarak ruhsat alınmış veya herhangi bir boş bina var. O boş binanın üzerine iki kat varmış gibi hayali kat gibi gösterilen seçmen yazılabilecek adresler oluşturulmuş. Şu binada en fazla 36 daire numarası var. 46 gösterilmiş daire sayısı, iki kat daha ilave yapılmış. Bu tamamen usulsüzlük. Hiç katı olmayan bir yere ilave kat göstermek vahim bir durum.

5 adet seçmen kaydı var. İlçe başkanımız kendi evinde oturuyor uzun zamandır. Ta ki seçimsabahı MHP’li ilçe başkanımıza görevlilerin sizin evinizdeki, seçmenlerin seçmen kağıtlarını getirdim dediğinde haberi oluyor.

Bu süreçte biz ne yaptık da seçmen listesindeki oynamada bir işlem yapamadık? Biz seçmen listeleri askıya çıktığında AK Partililer seçmen listelerinde görünmeyince e bir bakalım dedik. Hızlı bir şekilde 736 seçmen kaydına itiraz ettik. Biz o itirazımızı yaptığımız anda aynı seçmenlere CHP de itiraz etti. 736 seçmen listesinden 717’sinin kaydı donduruldu. Kaydı dondurulan seçmenlerin adreslerine baktık ki güncelleme esnasında 830 seçmen kaydı daha yapılmış. Hem itirazlara bakalım dedik hem de bu arada 830’a itiraz ettik. Kanunda itiraz yapıldığında kolluk kuvveti tarafından birebir tespit yapılması gerekiyor. Süre o kadar az ki. Bu kadar adrese ulaşabilmeleri mümkün değil o dönemde ilçedeki emniyet mensuplarının…

‘TESPİT YAPILAMADIĞINDAN İTİRAZIMIZI REDDETTİ’

İlçe Seçim kurulu tespit yapılamadığından itirazımızı reddetti. İl Seçim Kurulu da reddetti, YSK da reddetti. Bu kadar yüksek seçmen hareketinin olduğu bir ortamda böyle bir kontrol imkanı olmuyor. Bu seçmen kaydırması değil, başka bir şey. 8 ayda bu kadar yüksek bir oranda yaklaşık yüzde 20’ye yakın bir seçmen hareketi. O askı süresi itiraz süresi kolluk kuvvetinin gidip o esnada bakması fiilen mümkün değil. Seçim Kurulu burada ciddi bir yolsuzluk yapılmış dedi. Sahte evrak işlenmiş. Bunları bir nüfus müdürlüğünden bir bilgisayarda yapılmış. Bu işlemi yapan belediyeden eleman istenmiş, belediyede işçi kadrosunda olan Mehmet Özgür Samanlı orada işlem yapmış. Yapmış olduğu işlem sayısı diğer memurların 4 katı.

“HASAN AKGÜN’ÜN DE İFADEYE ÇAĞRILDIĞINI BİLİYORUZ”

17 Ocak’ta şikayet dilekçesi verdik, 18 Ocak’ta bu şahıs tutuklandı. Kendisine yardımcı olanlardan Osman Doğan tutuklandı. Ben kendim de avukatlık yaparak birisi olarak mesele savcılığa intikal etti. Belediyelerde bu organizasyon için görev alan muhakkak var ki böyle bir şey olsun. 5 belediye yardımcısı ifadeye çağrıldığını biliyoruz, belediye başkanı Hasan Akgün’ün de ifadeye çağrıldığını biliyoruz.

Seçmen listesinin askıya çıktığında ve devamında ilçe belediye başkanlığında 4 bin 200 bir fark söz konusu. Seçmen listesinden düşürülen 4500 civarında seçmen var. Bunun bin 500’ü AK Parti üyesi. 541 üyemize ulaşım bilgileri değiştiği için ulaşamamışız. Burada 3 bin 92 seçmenden de baktığımız zaman diğer kaydı düşürülen seçmenlerde soyadı ismi tarandığında AK Parti’ye oy verdiği kolayca tespit edilen kişiler olduğunu görüyoruz. AK Parti’ye oy verenlerin seçmen listesinden düşürülmesi şeklinde yapılmış. İtirazımız bir seçmenin başka bir yere gidip kayıt yaptırması ve kendi özgür iradesiyle oyunu orada kullanması değil. Belediye ve içindeki belirli bir ekip, Nüfus ve içindeki işlemlere etki ederek nüfus müdürlüğümüzü alet ederek seçim neticesini etkileyecek operasyon yapılması hadisesi. Ya bir insan toplamda 3 bin silinmiş, yaklaşık 14 bin kayıt yapılmış, yüzde 3 gibi dersek 4500 civarında, 3 bin de kaydı silinenlerden dersek 13-14 bin seçmenin burada oy kullanıp seçim neticesini değiştirmesi söz konusu…

Büyükçekmece’de oturanlar biliyor ki belediye ile işi olanlar seçmen sayısı bulmak zorunda. Belediyenin kafeteryası, sen bu kadar seçmen bildirmek zorundasın diye sayı bildiriyor. Şahıs isim ve TC bildiriyor. Mehmet Özgür Samanlı’nın telefon şifremi unuttum diye WhatsApp yazışmalarını vermediğini biliyoruz. Seçmen getir diyenler de seçim günü getirip o şahıslara oy kullandırtıyor. Bu yöntemle yüzde 10’a yakın oy kullandırılıyor. Bunu yapanlar belediyenin kiracısı olanlar.

‘SEÇİM İPTALİNE NEDEN OLACAK HUSUSTUR’

Türkiye demokrasi tarihi boyunca böyle organize bir işlem görmemiş durumda. Mesela artık tamamen savcılık dosyası açıldı, YSK’ya itiraz yapıldı, orada işlem başladı. Seçim öncesi ve esnasında oy kullanan seçim listelerine yönelik açık kanunsuzluk diyebileceğimiz sandık başkanları, üyeleri kamu görevlileri yani memur ayrıca mülki idare amirinin verdiği liste içinden seçilmesi hükmü açıkken 519 sandıkta toplamda bir başkan ve yardımcısı olması düşünüldüğünde 1038 görevliden 285 görevli bizzat kamu görevlileri listesinden değil, dışardan atanmıştır. İstanbul dışında seçmen kaydı olanlar vardır, memur olmayı bırakalım işçi olanlar vardır. Serbest çalışanlar vardır. Bu da tam kanunsuzluk diyebileceğimiz seçim iptaline neden olacak husustur.

Savcılık soruşturmasından da bu işleri yapan her kim varsa muhakkak cezalandırılmalı ki önümüzde birçok seçim olacak. Bu seçimlerde o tür yanlışlar yapılmasın, organize işler yapılarak seçim neticesi değiştirmeye kimse çalışmasın…

Bu soruşturmalar devam edecek. Birkaç tane orada diyelim belediyeden nüfusa gönderilen şahısların suç üstlerine kalarak onlar yanmasa… Her evrakta sahtecilik dediğimizde 3-5 bin sahte evraktan bahsediyoruz. Asıl onlar mağdur edilip onları o şekle zorlayanların da ceza almalarını temenni ediyoruz. Demokrasimize katkı sunacağımızı düşünüyorum.

24 Haziran sonrası ve öncesi yapılan işlemler var. 8 ayda 14 bin 264 kayıt yapılmış ama tutuklanan Mehmet Özgür Samanlı 17 aydır burada. Geriye 9 aylık süresi var, 21 bin oradan çıkıyor.

Sistem şu.. Burada sahte adresler oluşturuluyor, doldur boşalt yapılıyor. 160 bin ortalama seçmen olan bir yerde 12 bin kişi demek yüzde 9 demek… Bir seçmen gidiyor. İstanbul’un hiçbir yerinde bu kadar seçmen gitmemiş vaziyette... Yüzde 9.5’a yakın da gelen var. Bütün İstanbul ilçelerinin ortalaması yüzde 3. Bu seçimdeki hareket böyle ise öncesine de bakınca çok ciddi bir durum söz konusu…

Buradaki trafiğe bakarsak büyükşehir seçimleri de etkilenecek durumda. 29 binden 14 binlere düştü fark. Büyükşehiri de etkileyebilir ama buna YSK karar verecek…

Vatandaşın kendi iradesiyle oy kullanmaya gitmeyeceğim demesi seçmen listesinde vardır gitmez. Bu şahıs burada oturuyor ama seçmen listesinden kaydı silinmiş. Sahte bir evrakla silinmiş bu, bu anlama geliyor. 541 üyemizin hiçbir yerde kaydı yok. Biz de askı sürecinde ulaşıp kayıt yaptıramamışız.

İş evrakları tamamen değiştirilerek tahrip edilmesi halinde bugün bana da bir şahıs şikayetçi oldu. Kendilerinin 13-14 yaşındaki çocuklarının seçmen gösterildiği gibi şikayetler var. A Blok, B Blok şeklindeki apartmanların numaraları değiştirilerek bu şekilde de işlemler yapılarak kişilerin kayıtlarını bulamadığı… Bu şekilde de yerini bulamayıp o zaman fark edip oy kullanamayan insanlar var.