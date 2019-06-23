İBB Başkanlığı seçimlerinde rekor oy farkı! İşte sonuçlar...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, İstanbul'da saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi, 17.00 itibarıyla sona erdi.

ANKA ajansından gelen sonuçlar:



Açılan sandık oranı: Yüzde 99

Ekrem İmamoğlu : Yüzde 54,26

Binali Yıldırım : Yüzde 44,87

Oy Farkı: 816.764

ANADOLU AJANSI'ndan gelen sonuçlar:



Açılan sandık oranı: Yüzde 99

Ekrem İmamoğlu : Yüzde 54,03

Binali Yıldırım : Yüzde 45,09

Oy Farkı: 777.581

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İptal edilen 31 Mart yerel seçimlerinin resmiyet kazanmayan son sonuçları ise şöyle olmuştu;

Ekrem İmamoğlu: % 48,77

Binali Yıldırım: % 48,61

Oy Farkı: 13.729

Katılım Oranı: % 83,9

KILIÇDAROĞLU: HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK DEMİŞTİK VE OLDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Her şey çok güzel olacak demiştik ve #HerŞeyÇokGüzelOldu!" ifadesine yer verdi.

İMAMOĞLU: SONUÇ NETLEŞİNCEYE KADAR SANDIKLARI TERK ETMEYİN

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini önde götüren CHP'li Ekrem İmamoğlu yaptığı ilk açıklamada sonuçların hayırlara vesile olmasını diledi.

İmamoğlu, "Öncelikle bugünkü 23 Haziran'da yaptığımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi ve tabii ki anlamlı bu seçimin en önemli ifadelerinden birisi de Türkiye'nin demokrasi sürecine olacak olan katkısıydı. Her iki vasfıyla ülkemize ve dünya kenti İstanbulumuza bugünkü seçimin neticeleri hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun" dedi.

Net sonuçların tutanaklarla olacağını ifade eden İmamoğlu, "Bu süreçler ciddi süreçlerdir, asla sandıkları terk etmememizini hepinizden rica ediyorum.Tarihi sorumluluk devam etmektedir" diye konuştu.

İmamoğlu, "İstanbul'da kibir, şatafat, israf bitecektir" ifadesini kullandı.

YILDIRIM: İMAMOĞLU ÖNDE, TEBRİK EDİYORUM

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı ilk açıklamada "Şu an itibarıyla rakibim Ekrem İmamoğlu önde götürmektedir. Kendisini tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum" dedi.

Yıldırım, "Seçim demek demokrasi demektir, bu seçimlerle Türkiye'de demokrasinin en iyi şekilde kusursuz işlediğini bir kez daha ortaya koymuştur" diye konuştu.

İSTANBUL’DA YEREL SEÇİM NEDEN TEKRARLANDI?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine ilişkin YSK'nın aldığı kısa kararda; AK Parti'nin İstanbul seçimlerinin iptalini ve yenilenmesini istediği anımsatılarak, “Bir kısım sandık kurullarının, ilçe seçim kurullarınca kanuna aykırı oluşturulması ve bu hususun da seçim sonucuna müessir olması nedeniyle, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaliyle yenilenmesine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mazbatasının iptaline, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin 23 Haziran 2019 tarihinde yapılmasına, kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmelerini yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasına, oyçokluğuyla karar verilmiştir” denilmişti.

SEÇİM YASAKLARI SÜRÜYOR

Seçim yasaklarına göre, bugün saat 18.00'den sonra yapılacak yayınlarda, propaganda maksatlı ve oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasına tesir edebilecek mahiyette haber, yorum ve köşe yazısı yayınlanamayacak.

Saat, 18.00-21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında sadece YSK tarafından seçimle ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak.

YSK, Anayasa ve seçim yasalarının verdiği yetkiye dayanarak, yayın yasağını saat 21.00'den önce kaldırabilecek.