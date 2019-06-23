Şamil Tayyar'dan ''şimdi hesap verme vakti'' paylaşımı

Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, 23 Haziran İBB Başkanlığı seçimlerinin ardından Twitter'dan bir paylaşım yaptı.

Tayyar, resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı'nın CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun açık ara farkla kazandığı seçim ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanlış bilgilendirildiğini ve bu yanlış bilgi verenler için hesap vakti olduğunu söyledi.

İşte Şamil Tayyar'ın paylaşımı:

"Hayırlı uğurlu olsun.

Sandıkta tecelli eden milli iradeye saygı duymak, demokratik olgunluktur.

Seçim aslında 6 Mayıs'ta kaybedilmişti.

Milletle inatlaşılmaması gerçeğini, 17 yıl sonra biz de öğrendik.

Cumhurbaşkanımıza yanlış bilgi verenler için şimdi hesap zamanı."