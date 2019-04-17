SON DAKİKA
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLEN EKREM İMAMOĞLU GÖREVİ DEVRALDI
Ünlülerden Ekrem İmamoğlu'na destek mesajları
Ünlülerden Ekrem İmamoğlu'na destek mesajları
İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede çıktı
İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede çıktı
İşte Ekrem İmamoğlu'nu ilk tebrik eden isim
İşte Ekrem İmamoğlu'nu ilk tebrik eden isim
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı
AK Parti’nin Maltepe’de birleştirme tutanaklarına itirazı reddedildi
AK Parti’nin Maltepe’de birleştirme tutanaklarına itirazı reddedildi
Piyasalar Ekrem İmamoğlu'nu selamladı; dolar eridi, borsa yükseldi
Piyasalar Ekrem İmamoğlu'nu selamladı; dolar eridi, borsa yükseldi
CHP'den AK Partili Ali İhsan Yavuz hakkunda suç duyurusu
CHP'den AK Partili Ali İhsan Yavuz hakkunda suç duyurusu
Otomobilde tanzim satış dönemi: ''Yok satıyor''
Otomobilde tanzim satış dönemi: ''Yok satıyor''
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 17 Nisan 2019 18:19

İBB Beyaz Masa'ya mazbata mesajı: ''Daha çoook çay içeceğiz''

Maltepe Belediyesi, 1 Nisan'da "Beklerseniz çay soğuyacak, bize yıldırım hızıyla yetişin" diyen Beyaz Masa'ya 16 gün sonra yanıt verdi. Sosyal medya hesabında yayınlanan mesajda, "Daha çook çay içeceğiz" denildi.

İBB Beyaz Masa'ya mazbata mesajı: ''Daha çoook çay içeceğiz''
A+ A-

Bir Twitter kullanıcısının Tweetine 1 Nisan’da “İlçemize Sayın İmamoğlu’nu beklemekteyiz” şeklinde cevap veren Maltepe Belediyesine, İBB Beyaz Masa “Sayın Maltepe, beklerseniz çay soğuyacak, bize yıldırım hızıyla yetişin. Metromuz ile 40 dakika uzaktayız” cevabını vermişti.

Maltepe Belediyesi 16 gün sonra, Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını almasının ardından Beyaz Masa’ya ders niteliğinde bir yanıt verdi. Maltepe Belediyesi, “Sevgili İBB, Beş yıldır sloganı #DaimaSevgiKazanacak olan bir belediye olarak, size yıldırım hızıyla cevap yazmak istemedik. İstedik ki;  aynı sevgi dilini konuşan #Ekremİmamoğlu başkan mazbatasını alsın ve artık “siz” – “biz” ayrımı bitsin. Daha çook çay içeceğiz ;)” mesajını paylaştı.

beyaz masa , ali kılıç , maltepe belediysi , maltepe , daha çok çay içeceğiz
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM