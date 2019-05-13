İBB Meclisi'nde Gül ve Davutoğlu tartışması

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı 1. Oturumu’nde seçimlerin yenilenmesi tartışılırken, CHP’li üyenin AK Partililer Bülent Arınç, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu’nun sözlerini hatırlatması üzerine tartışma çıktı.

Oturumda ilk sözü alan CHP İBB Meclis Grup Başkanvekili Doğan Subaşı YSK’nin hukuksuz kararını eleştirdi.

Subaşı şöyle konuştu:

“YSK ben bu süreci idare edemedim demiştir. Bu 16 milyonluk seçmen kitlesine haksızlıktır. Türk demokrasisi çok büyük bir yara almıştır. Bunu halkımız 23 Haziran’da halkımız çözecek. Sizden farklı düşünen sizden insanlar da var. Sayın Abdullah Gül, ‘Bir arpa boy yol gitmemişiz’ dedi. Sayın Arınç, ‘Siz böyle giderseniz her gün İmamoğlu’nun üzerine koyuyorsunuz. 5 yıl sonrasının cumhurbaşkanı adayına hazır olun. Siyasetçiler el çeksin bu işten’ dedi. Seçimi kimin kazandığı belli. Sayın Ekrem İmamoğlu, aylardır kucaklaşalım diyor. Seçim çocuk oyuncağı değildir. Bu işin bir kitabı kuralı vardır.”

‘BİR HALT YEDİNİZ’

Subaşı’nın bu sözleri üzerine AK Parti sıralarından tepkiler yükseldi.

Subaşı, “Siz bunu Sayın Abdullah Gül’e, Bülent Arınç’a, Davutoğlu’na anlatın. Biraz argo gibi olacak ama bir halt yediniz” diye sataşmalara yanıt verdi.

Tartışmaya oturumu yöneten Göksel Gümüşdağ, müdahale etti. CHP’li Subaşı, Ekrem İmamoğlu’nun akbil ve su indirimi vaatlerinin takipçisi olacaklarını söyledi.