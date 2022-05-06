  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. İçişleri Bakanlığı'ndan Ümit Özdağ'a çok sert tepki

İçişleri Bakanlığı'ndan Ümit Özdağ'a çok sert tepki

İçişleri Bakanlığı'ndan Ümit Özdağ'a çok sert tepki

! İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, bugün bakanlık binası önüne giderek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yüzleşmek isteyen Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a tepki gösterdi. Çataklı, ''Piyonları bugüne kadar muhatap almadık, bundan sonra da almayacağız'' dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün bir yayında kendisi için"Adam yerine, insan yerine koymam. Benim için hayvandan aşağı biridir. Operasyon çocuğudur, Soros çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi. Akşam yaptığı açıklamada bu sabah 11.00'de bakanlık binasına gideceğini söyleyen Özdağ, Soylu'yu düelloya davet etti.

"İKİMİZDEN BİRİ ÖLENE KADAR BU İŞ DEVAM EDECEK"
Bugün tam da dediği saatte bakanlığa giden Ümit Özdağ ve partililer ile görevliler arasında arbede yaşandı. Kapı önünde bir konuşma yapan Özdağ, "Zafer Partisi, burada örtülü bir istilada bulunan Suriyeli, Afgan, Orta Doğu'dan yönlendirilen insanlara karşı yürüyemeye devam edecek. Biz Zafer Partisi olarak Türk milletinin iradesini siyasette temsil ediyoruz. Burası lunapark değil. Her ipini koparan Türkiye'ye gelemez. Biz iktidar olduğumuzda bu 8 milyon insanı Türkiye'den yollayacağız. Zafer Partili gibi görülen hesaplar üzerinden karışıklık çıkartmak istiyorlar. Biz tuzağa düşmeyiz. Atamanlar diye grup var. Sağda solda Suriyeli dövüyorlar, paylaşıyorlar. Suç duyurusunda bulunduk. Arkasında karanlık odaklar var. Kimle bağlantılı olduğunu görebilirsiniz. Soylu'nun bana ve aileme yapmış olduğu hakaret bu operasyonun işaret fişeğidir. Süleyman Soylu, ya sen özür dilersin ya da bu kavga sonuna kadar devam eder. İkimizden biri ölene kadar bu iş devam edecek" dedi.

"PİYONLARI BUGÜNE KADAR MUHATAP ALMADIK"
Gelişmelerin ardından kameralar karşısına geçen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'ya Özdağ'ın açıklamaları soruldu. Çataklı,"İddiasını ispatlamakla mükelleftir. hakimler savcılar yerlerinde. Yalanları ve provokasyonları bugüne kadar olduğu gibi engelleyeceğiz ve çözeceğiz. Piyonları bugüne kadar muhatap almadık. Türkiye dirayetli politikalarıyla cevap vermiştir ve vermeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''Bakan Soylu'yu görevden al'' çağrısıCumhurbaşkanı Erdoğan'a ''Bakan Soylu'yu görevden al'' çağrısıPolitika
Ümit Özdağ'dan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler!Ümit Özdağ'dan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler!Politika
İçişleri Bakanlığı'na yürümek isteyen Özdağ: ''Süleyman kapının önüne gel korkak herif''İçişleri Bakanlığı'na yürümek isteyen Özdağ: ''Süleyman kapının önüne gel korkak herif''Güncel

 

Etiketler içişleri bakanlığı ismail çataklı ümit özdağ
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
2022'nin en çok satan otomobilleri belli oldu
Ümit Özdağ'dan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler!
Habertürk, NTV ve CNN Türk uyurken Türkiye'de yer yerinden oynadı!
İçişleri'nden Ümit Özdağ hamlesi: Tüm izinler iptal!
Ankara karıştı! Zafer Partisi konvoyuna polis engeli
Soylu - Özdağ gerilimine Sedat Peker de katıldı
Türkiye'nin gururu TCSG Güven'in içi böyle görüntülendi
Kötü haberi Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor adasında 2 yarışmacı diskalifiye oldu
Şimdiden yüzde 31'lik zam kesinleşti! Emekli ve memurun maaşı ne kadar olacak?
Çanakkale Savaşı'na ait Atatürk imzalı belgeler ortaya çıktı