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  4. 12 Haziran 2019 22:22

''İmamoğlu bir proje mi ?'' sorusuna Baykal'dan yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanı Deniz Baykal, CHP İBB Başkan adayı İmamoğlu hakkında açıklama yaptı. "İmamoğlu bir proje mi ?" sorusuna Deniz Baykal "Cumhuriyeti'in bir projesidir'' dedi.

''İmamoğlu bir proje mi ?'' sorusuna Baykal'dan yanıt
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CHP önceki dönem genel başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna, "Geçenlerede bir vatandaş sordu, 'elbette bir projedeir' dedim. Ekrem İmamoğlu bir Cumhuriyet projedir. Kendiliğinden çıkmadı; arkasında cumhuriyetin eğitim politikası var, arkasında cumhuriyet var. Bizim en büyük değerimiz Cumhuriyet." yanıtını verdi.

 CHP önceki dönem genel başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 2 yıl sonra canlı yayın programına katıldı. Halk TV’de, Serhan Asker’in konuğu olan Bakal, başta İstanbul seçimleri olmak üzere Ankara siyasetinin sıcak gündemini değerlendiriyor. Baykal'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

(İmamoğlu bir proje mi? sorusuna yanıt) Geçenlerede bir vatandaş sordu, 'elbette bir projedeir' dedim. Ekrem İmamoğlu bir Cumhuriyet projedir. Kendiliğinden çıkmadı; arkasında cumhuriyetin eğitim politikası var, arkasında cumhuriyet var. Bizim en büyük değerimiz Cumhuriyet.

Cumhuriyet aldığı bir çocuğu Nobel Ödülü almaya kadar da götürüyor. İBB Başkanlığına da götürüyor. Başbakanlığa da götürüyor.

HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK SLOGANI

Her şey çok güzel olacak sloganını bulan arkadaşları yürekten kutluyorum. İnsanlar çıkış yolu arıyor. Bir çıkış yolu arayan kişilere söylüyorum her şey çok güzel olacak.

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