İmamoğlu rakibiyle arasındaki farkı açıkladı

Kesin olmayan resmi sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu, yaklaşık 1 haftadır süren seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. İmamoğlu, "Şu an itibariyle son veriye göre, geçersiz oyların yaklaşık 330 bine yakın geçersiz oyların yüzde 78'i sayılmış durumda. Aramızdaki fark 16 bin 380'dir" dedi. Erdoğan'a da seslenen İmamoğlu, "Ben bu şehri barıştırmaya geliyorum. Bu kentte yaşayan güzel insanları birleştirmeye geliyorum. Bu sürece katkı sunmaları adına, sayın cumhurbaşkanına da çağrımı yineliyorum" ifadelerini kullandı.



Kesin olmayan resmi sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu, yaklaşık 1 haftadır süren seçim sonuçlarına ilişkin Seyrantepe’de bulunan 2.Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi’nde son verilere ilişkin açıklama yaptı.

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“ANADOLU AJANSINI UYARMA HAKKIMI BİLE KULLANMIYORUM”

Konuşmasına medya kuruluşlarında kendisine yer verilmemesini eleştirerek başlayan İmamoğlu, “Tabii ki farklı mecralardan, özellikle televizyon başından bizi izleyen bütün vatandaşlarıma İstanbul’un 16 milyon vatansever vatandaşıma ve Türkiye’mizi 82 milyon vatansever vatandaşımıza selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Her mecradan erişilebiliyor muyuz bilmiyorum. Bizi naklen aktaran ya da aktarmayan ya da naklen aktarırken birkaç dakika sonra kesecek olan hangi kurum varsa bundan sonra o kurumları da duyuracağımı buradan belirtmek istiyorum. Bu uyarıları yaparken Anadolu Ajansı’nı tenzih ettiğimi belirtmek istiyorum. Onu uyarma hakkımı bile kullanmıyorum” ifadelerini kullandı.

“MEMLEKETE BEDEL ÖDETMESİNLER”

Son verilere yaklaşık 330 bine yakın geçersiz oyların yüzde 78’inin sayıldığını belirten İmamoğlu, “Şuan itibariyle rakibimizle aramızdaki fark 16 bin 380’dir. 330 bin geçersiz oy, yüzde 80’i sayılmış kabul edelim. 264 bin oy sayılmış durumda. Bugün 7. gün. Günde sayılan oy sayısı 37 bin 714. Bütün oyların sayılması halinde, 238 gün sürecekmiş. 7-8 kat sayım memurları arttırılırsa 150-160 gün civarında bu sürecin tamamlanma ihtimali var. Bu süreci talep eden kişilerin mağlubiyet hissini anlıyorum. Bedel ödeyeceklerini de biliyorum ama bu memlekete bedel ödetmesinler. Ben empati yapan birisiyim ama empati duyguma geçmeden önce, bu sürecin en doğru ve en güçlü kurumuna sesleniyorum. 82 milyonun gözü de kulağı da sizde. Tarihi bir sorumluluğunuz var. Bunu yerine getirdiğinzi takdirde Türkiye rahatlayacak, nefes alacak, demokrasi adına önüne daha aydınlık şekilde bakacak. Lütfen siz de, bu kararı alırken bu tarihi sorumluluğu taşımak adına tüm hassasiyetinizle, tüm adalet duygularınızla, Türkiye’de var olan süreçte çifte standart yaratmayacak uygulamalar dışında doğru bir karar verme hususunda sizden bu ülkeyi 82 milyon insanı rahatlatacak bir karar bekliyoruz. 7 gün geçti, empati yapıyorum. Kolay değil, 25 yıl bu şehri yönettiniz. Kaybettiniz kolay değil. Ama demokrasi böyle bir şey. Demokraside kaybetmek de var kazanmak da var. Kimse makamları, öbür dünyaya götürmüyor. Burada kalıyorlar. Şu an hiç kimsenin 1 dakika sonrası için hayati garantisi yok Allah korusun. Hem inancımızla, hem adalet duygusuyla hem de demokrasiye olan inançla yeter artık, yapmayın bunu. Demokrasi, gidişli gelişli bir yoldur. Bugün biz kazanırız, yarın siz kazanırsınız. 7 gün, 168 saattir oylar sayılıyor. Herkes çuvalların başında. Hepsine çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

SOLDAN SAĞA SAYDILAR, AŞAĞIDAN YUKARIYA SAY YİNE ÖNDEYİM”

“31 Mart Pazar Günü, saydılar öndeyiz. 1 Nisan Pazartesi saydılar yine öndeyiz. 2 Nisan Salı Günü saydılar yine öndeyiz. 3 Nisan Çarşamba saydılar, şaşıracaksınız ama yine öndeyiz. 4 Nisan Perşembe yine öndeyiz. 5 Nisan Cuma saydılar yine öndeyiz. 6 Nisan Cumartesi yine öndeyiz. Bugün saydılar yine öndeyiz.” diyen İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Soldan sağa saydılar, aşağıdan yukarı say yine öndeyim. Üzülüyorum ve bu üzüntümü söylerken şunu ifade edeyim, bu süreçte kaybeden AK Parti’nin İstanbul İl Teşkilatını anlıyorum, bedel ödeyecekler. Genel Merkezdeki bazı arkadaşları da anlıyorum bedel ödeyecekler. Üzüntülerini, çırpınmalarını da anlıyorum ama memlekete zarar veriyorsunuz. Buradan tüm AK Parti’li hemşerilerime sesleniyorum, bu kadar zamandır sayım yapıyorlar ortada bir yanlış bulunamadı, hala çaba sarf eden üç beş insana karşı, onların da kızgın olduklarının farkındayım. Başınızı öne eğdiklerinin de farkındayım ama başınızı öne eğmeyin. Toplumun vicdanında bu sürecin bittiğinin farkındayım. Zannediyor ki toplum, geçersiz oylarda sadece rakibimize ekleniyor. Hayır, o tarafa da ekleniyor bize de ekleniyor. Yapmayın, yormayın bu toplumu. Türkiye ilk defa seçim yapmıyor. Türkiye demokrasisinin en önemli günüdür seçim günü ve sonrası. AK Parti’li hemşerilerimin vicdanının da bunu kabul etmediğini ve benim kazandığımı bildiklerinin farkındayım. Bugün olanlara onlar da üzülüyor. Bazı medya kuruluşlarında haberler çıkıyor. Ben iyi gönül çalarım, başka hiçbir şey çalmam. Hayatını siyasete adayanlara söylüyorum, gidin biraz çocuklarınızı torunlarınızı sevin. O zaman normalleşeceksiniz. Yapmayın bu haberleri, insanlarla uğraşmayın ayıptır, yazıktır, günahtır.”

“KAYBETTİKLERİNDE ŞAİBE VAR, KAZANDIKLARIN DA HER ŞEY GÜZEL”

AK Parti yönetiminin sadece kaybettiğinde şaibe olduğunu söylediğini kazandığında ise her şeyin güzel olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Bunu toplum kabul etmez. Ben AK Parti’li vatandaşlarıma sesleniyorum, 16 bin oy farkını beğenmeyenler, bakın buraya kadar düştü diyenler… 3 bin oyla kazandıklarını ilan ettiler. Seçimin kaybedenleri belli. Cezayı çekecekler parti içerisinde bunu anlıyorum. O çırpınışlarına, devlet adamlığına inandığımız insanlar asla taviz vermeyecek, inanıyorum. Bizi her mecradan izleyen vatandaşlar, şunu söyleyeyim. ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.’ Girdiğiniz yol doğru bir yol değildir. Bu yolun içine giren insanların aklına, vicdanına sesleniyorum. Sağduyularına sesleniyorum. Yanlış yapıyorsunuz.” şeklinde konuştu.

ERDOĞAN’A ÇAĞRI

Son seçimde 2023’ün Haziran’ına kadar yetki alan herkese ve cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen İmamoğlu, sürece katkı sunmalarını istedi. İstanbul’u çok iyi yöneteceğini söyleyen İmamoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Hiç kimseyi dışarıda bırakmayacağım. Ben bu şehri barıştırmaya geliyorum. Bu kentte yaşayan güzel insanları birleştirmeye geliyorum. Bu sürece katkı sunmaları adına, sayın cumhurbaşkanına da çağrımı yineliyorum. Bu ülkenin milli meseleleri var. Bu ülkenin güvenlikle ilgili sıkıntıları var. Bu ülkenin ekonomik sorunları var. Bunlarla ilgilenilsin. Ben normalleşmek istiyorum. Bu ülkenin bayrağıyla, inançlarıyla, diniyle, milli bayramlarıyla, istiklal mücadelesiyle bütün kavramlarıyla kucaklaşacağı bir sürecin paylaşılması ve sürecin olgunlaşmasını talep ediyorum. Yormayın bu şehri, 16 milyon insanı.”

Yapılan basın açıklamasından sonra İmamoğlu, YSK’nın son verilerini de paylaştı.

İşte YSK’nın son verileri;

Ekrem İmamoğlu: 4.171.403

Binali Yıldırım: 4.155.297

Fark: 16106

Sayılan Sandık Oranı %80,53