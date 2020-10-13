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  4. 13 Ekim 2020 22:09

İsmail Çataklı o iddialara yanıt verdi: Yeni bir yalan ve provokasyon daha

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Yeni bir yalan ve provokasyon daha. Kürtçe tiyatro elbetteki serbesttir. Ancak, PKK terör örgütünün propagandasını içeren tiyatro Kürtçe de olsa, Türkçe de olsa, Arapça da olsa müsaade edilmez" açıklamalarında bulundu.

İsmail Çataklı o iddialara yanıt verdi: Yeni bir yalan ve provokasyon daha
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Çataklı'nın açıklaması şöyle:

Yeni bir yalan ve provakasyon daha. Kürtçe tiyatro elbetteki serbesttir. Ancak, PKK terör örgütünün propagandasını içeren tiyatro Kürtçe de olsa, Türkçe de olsa, Arapça da olsa müsaade edilmez. Buna izin verenlerle ilgili de gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Konuyla ilgili açıklama İstanbul Valiliğimizce yapılacaktır.

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