İsmail Küçükkaya'dan Yıldırım'a yanıt: ''Kendisiyle konuştum...''

Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ı bir araya getiren yayının moderatörü İsmail Küçükkkaya, İmamoğlu ile yaptığı görüşmeye "Gayriahlaki bir durumdur. Bu felakettir" diyen Yıldırım'a yanıt verdi. Küçükkaya, "Benim iki adayla görüşmem partilerin genel başkanları tarafından bana tevdi edilen bir görevdi. Yıldırım'ın danışmanıyla da görüştüm" dedi.

İBB başkan adayları Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ı bir araya getiren ortak yayının moderatörü İsmail Küçükkkaya, 'İmamoğlu ile gizli görüşme yaptı' iddialarına ilişkin Fatih Portakal'ın sunduğu FOX Ana Haber'e katılarak yeni bir açıklama yaptı.

Küçükkaya, "17 yıl sonra gerçekleşti. Hoş bir tabloydu. Yayın sırasında ben her iki adaya da sordum, bir şikayetiniz var mı? Bir anormallik var mı? diye. Her şey yolundaydı, teşekkür ettiler. Beni yayından sonra arayan ilk isimlerden birisi AK Parti'nin çok önemli bir ismi Naci Bostancı. Kendisi bana çok güzel bir yayın olduğunu ve 'bir öğrencim olarak seninle gurur' duyuyorum dedi. Biz kural dışı, etik dışı bir şey yapmadık. Son derece net, seffaf bir yayın yaptık. Halkımız gördü. Sorumluluğum çok büyüktü, omuzlarımda onların ağırlığı vardı."



"GÖRÜŞME İSTEĞİ PARTİLERDEN GELDİ"

Görüşme isteğinin partilerden geldiğini belirten Küçükkaya, "Benim iki adaylar görüşmem partilerin genel başkanları tarafından bana tevdi edilen bir görevdi. Çünkü bu yayın 17 yıl aradan sonra yapıldığı için iki taraf da hassastı. Bende neden adaylar konuşmam gerektiğini sordum dediler ki 3 konu var. Format, süre ve soru sayısı. Ben de dedim ki bir dördücü konu ekleyelim üslup. Benim iki tarafla da görüşeceğim söylendi. Ben Binali Yıldırım'ın danışmanı ile uzun uzun görüştüm bir otelde hatta yemek yedi. Sonra format, usul, süre ile ilgili konularını görüştük. Aslında İmamoğlu tarafı ile görüşmeden önce Yıldırım tarafının bilgilendirmesinin yapmıştım. Binali Yıldırım'ın danışmanına bir tek şunu söyledim ben 31 Mart akşamını sorarım dedim. Zaten herkes bu sorunun sorulacağını bekliyordu, biliyordu."

“BİRAZ ÖNCE BİNALİ YILDIRIM İLE KONUŞTUM"

"Biraz önce Binali Yıldırım'ı aradım telefonla konuştuk. Programa yönelik itirazınız var mı dedim yok dedi. Sorun nedir dedim "Onunla yüz yüze görüştüğünü söylemedin" dedi. Ben moderatörüm bana güvendiniz dedim. Sen diyor onunla baş başa görüştün benimle görüşmedin. Bana iki genel başkan yardımcısı şunu dediler, soru sayısı, usul, soru başına süre ve format. Siz dedim bunları bilmiyor muydunuz? Ben zaten sizin danışmanızla görüşüp bunları konuşmuşum. Orada size bir tuzak kuruldu mu yok. Bu sabah Uğur Dündar bile şunu yazdı; İsmail son derece zor bir yayın öncesi iki tarafla görüşmek gayet normal” ifadelerini kullandı."

İMAMOĞLU İLE GÖREŞME

İsmail Küçükkaya, İmamoğlu’nun danışmanlarıyla tartışma yaşadığını ve İmamoğlu’nu gördüğünde bir aparatla buharlı bir ses açma tedavisi yapıldığını söyledi.