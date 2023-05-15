İstanbul'da oy sayımı tamamlandı! İşte İstanbul seçim sonuçları

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için İstanbul il genelinde ilk gelen kesin olmayan sonuçlara göre açılan sandık sayısı ve oyların cumhurbaşkanı adayları ve partilere göre dağılımı belli oldu.

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.

Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı için 3 aday, milletvekili genel seçimleri için 24 siyasi parti ve 151 bağımsız milletvekili adayı yarışıyor.

İSTANBUL'DA 10 MİLYON 291 BİN 299 KİŞİ OY KULLANDI

YSK verilerine göre İstanbul'da 11 milyon 367 bin 598 kayıtlı seçmenden 10 milyon 291 bin 299 kişi, 30 bin 849 sandıkta oy kullandı. Bu oylardan 140 bin 594'ü geçersiz sayıldı.

SANDIKLARIN YÜZDE 100'Ü AÇILDI

İstanbul'da Cumhurbaşkanı seçiminde, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 4 milyon 928 bin 404 oy alırken, Cumhur İttifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan 4 milyon 738 bin 996 oy aldı.

İstanbul kent genelinde açılan sandık sayısı ve oy oranları şöyle;

İSTANBUL GENELİ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI:

Açılan Sandık: %100

Recep Tayyip Erdoğan: %46,69

Kemal Kılıçdaroğlu: %48,55

Sinan Oğan: %4,51

İSTANBUL GENELİ MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ SONUÇLARI:

Açılan Sandık: %99,99

Cumhur İttifakı: %46,00

Millet İttifakı: %36,71

Ata İttifakı: %2,98

Emek ve Özgürlük İttifakı: %12,20

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0,27