İşte Davutoğlu'nun partisiyle ilgili 4 anketten çıkan sonuçlar

AK Parti’nin son dönem politikalarına eleştirileri disiplin sürecine yol açınca partiden istifa eden eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun öncülüğünde kurulacak yeni parti çalışmaları hız kazandı. Yeni partinin tabelasının kasım sonu, aralık ayı başında asılması bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre parti tüzüğü ve programının taslak metinleri hazırlandı. Ancak hazırlanan metinler kurucular kurulu üyelerinin değerlendirmesine sunulacak. Yapılacak toplantılardaki istişarelerin ardından program ve tüzüğe son şekli verilecek.

Partinin isim ve logosuna da karar verecek kurucular kurulunun büyük ölçüde belirlendiği öğrenildi. Yaklaşık 100 kişiden oluşması beklenen kurucular kurulunda başta AK Parti olmak üzere, CHP, MHP, DSP ve BBP’de siyaset yapmış bazı isimlerin de yer alması bekleniyor.

Yeni oluşum içinde yer alan bir siyasetçi, kurucular kurulunda yer alacak isimlerin yaklaşık yüzde 35-40’nın daha önce farklı partilerde siyaset yapmış tecrübeli isimlerden oluşacağını ama yüzde 60’a yakınının yeni isimlerden, ilk kez siyasete girecek kişilerden oluşacağını söyledi.

Kurucular kurulunda yer alacak isimlerin toplumun farklı kesimlerini yansıtacağı, ayrıca Türkiye’nin coğrafi dağılımını da temsil edeceği ifade ediliyor. Ayrıca yeni oluşumda yer alacak kişileri ideolojileri değil, demokrasi, adalet, insan hakları, eşitlik, özgürlük gibi değerleri savunmasının yan yana getirdiğine dikkat çekiliyor.

‘AK PARTİ’DE YENİ PARTİ TELAŞI’

Davutoğlu oluşumu içinde AK Parti’de şu an görev yapan yönetici ve milletvekillerinin katılımına dönük bir beklenti, bu yönde bir çalışma bulunmuyor. Ancak AK Parti içinde yeni partiler nedeniyle büyük bir telaş ve rahatsızlık yaşandığı yorumları yapılıyor.

AK Parti milletvekili Mustafa Yeneroğlu’nun istifasının istenmesi de bunun göstergelerinden biri olarak yorumlanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski il başkanları ile toplantı yapması da “AK Parti erimeyi durdurmaya çalışıyor” şeklinde yorumlanıyor.

‘4 ANKETTE DE DAVUTOĞLU BARAJ ÜSTÜ’

Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, Davutoğlu öncülüğündeki oluşuma göre AK Parti’nin tabanındaki erimeyi durdurmak için önümüzdeki günlerde de teşkilata dönük programlara ağırlık verilmesi sürpriz olmayacak. Yeni oluşum içinde yer alan bir siyasetçi son dönem yapılan anketlere dikkat çekerek “4 ankette de Davutoğlu baraj üstü görünüyor. Erime var, telaşları bundan” diyor.

‘ÇOCUKÇA, FAYDASIZ GİRİŞİMLER, ERİMEYE ÇARE OLMAYACAK’

Yeni parti girişimi açığa çıktıktan sonra Davutoğlu’nun kuruluş sürecinde destek verdiği İstanbul Şehir Üniversitesi’ne dönük bazı kararlar ve yeni partinin İstanbul il binası olarak kiralanmak istenen yerin mühürlenmesi tartışma yarattı. Yeni oluşum içinde yer alan siyasetçiler tüm bunları “çocukça, faydasız” girişimler olarak nitelendirirken, bu müdahalelerin erimeye çare olmayacağı görüşü görüşü hakim.



