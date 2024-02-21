İşte DEM Parti'nin İstanbul adayları: 22 ilçede aday çıkarılmadı
DEM Parti, yerel seçimler için İstanbul'un 17 ilçesinde aday çıkarttı, 22 ilçede ise aday gösterilmedi.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için yarışacak isimler Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni olarak duyurulmuştu.
DEM Parti, İstanbul’un 17 ilçesinde belediye başkan adayı çıkardıklarını duyurdu.Kalan 22 ilçede ise aday gösterilmedi.
Başvuru yapılarak verilen listelere göre aday çıkarılan ilçeler şöyle:
1-Beykoz
2-Kadıköy
3-Sultanbeyli
4-Ümraniye
5-Adalar
6-Arnavutköy
7-Esenler
8-Gaziosmanpaşa
9-Kağıthane
10-Sultangazi
11-Beşiktaş
12-Bakırköy
13-Başakşehir
14-Beylikdüzü
15-Güngören
16-Küçükçekmece
17-Büyükçekmece
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