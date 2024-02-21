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İşte DEM Parti'nin İstanbul adayları: 22 ilçede aday çıkarılmadı

İşte DEM Parti'nin İstanbul adayları: 22 ilçede aday çıkarılmadı
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DEM Parti, yerel seçimler için İstanbul'un 17 ilçesinde aday çıkarttı, 22 ilçede ise aday gösterilmedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için yarışacak isimler Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni olarak duyurulmuştu. 

DEM Parti, İstanbul’un 17 ilçesinde belediye başkan adayı çıkardıklarını duyurdu.Kalan 22 ilçede ise aday gösterilmedi.

Başvuru yapılarak verilen listelere göre aday çıkarılan ilçeler şöyle:

1-Beykoz

2-Kadıköy

3-Sultanbeyli

4-Ümraniye

5-Adalar

6-Arnavutköy

7-Esenler

8-Gaziosmanpaşa

9-Kağıthane

10-Sultangazi

11-Beşiktaş

12-Bakırköy

13-Başakşehir

14-Beylikdüzü

15-Güngören

16-Küçükçekmece

17-Büyükçekmece

 

Etiketler dem parti istanbul adayları belediye başkan adayları yerel seçim
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