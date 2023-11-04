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İşte Erdoğan'ın CHP Kurultayı'na gönderdiği mesaj

İşte Erdoğan'ın CHP Kurultayı'na gönderdiği mesaj
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı kurultayına tebrik mesajı gönderdi.

CHP'nin genel başkan seçimli 38. Olağan Kurultayı devam ediyor. Adayların konuşmalarını tamamlamalarının ardından, kurultaya gönderilen mesajlar okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da kurultaya mesaj gönderdi. Divan başkanı Ekrem İmamoğlu, saat 21.00’de genel başkanlık seçimine geçileceğini ve 2 saatte tamamlanmasının öngörüldüğünü duyurdu.

Etiketler recep tayyip erdoğan chp chp kurultayı mesaj
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