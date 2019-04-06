İşte herkesin aklındaki soru: Geçersiz oylar nasıl geçerli hale geliyor?

Türkiye’de yerel seçim bitti. Ancak seçim heyecanı devam ediyor. İstanbul’da CHP’li Ekrem İmamoğlu, Ankara’da da CHP’li Mansur Yavaş seçimi kazandı. Ancak AK Parti’nin itirazları sonrasında, itiraz edilen sandıklar ve geçersiz oylar tekrar sayılmaya başlandı.

İstanbul’daki bekleyiş ise heyecanla devam ediyor. AK Parti’nin itirazıyla İstanbul’daki geçersiz oylar tekrar sayılmaya başlanmıştı. Bu durum bir başka tartışmanın da yaşanmasına neden oldu.

31 Mart’ta saat 17.00’da sandıkların kapanmasıyla birlikte, her sandık kurulu kendi sandığında oyları saydı. Bu kurulda iki devlet memuru ile AK Parti’den, CHP’den, MHP’den, Saadet Partisi’nden müşahitler oy sayımı birlikte yapıyor ve gözlemliyor. Bu kurulun “geçersiz oy” saydığı oy pusuları tekrar sayıldığında bazı oylar “geçerli” olarak tespit edildi. Sayılan yaklaşık 120 bin geçersiz oyun, tekrar sayımı ile sadece yaklaşık 3 bini geçerli sayıldı. Durum böyle iken, AK Parti’ye yakın medyanın “örgütlü bir işlem” ya da FETÖ ve benzeri terör örgütlerine gönderme yapması dikkat çekiyor.

“AK PARTİ’NİN İDDİASI ASLA GERÇEĞİ YANSITMIYOR”

CHP İstanbul İl Hukuk Komisyonu Kadın Haklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Avukat Feyza Altun, konuyla ilgili Odatv’ye konuştu. Beykoz’daki sayımda hukuk kurulu başkanı olarak görev alan ve birçok ilçedeki geçersiz oy sayımına da eşlik eden avukat Feyza Altun, geçersiz oyların küçük bir bölümünün geçerli nasıl olduğunu anlattı.

Sandık kurullarının hangi oyun geçerli hangi oyun da geçersiz sayılacağı konusunda kararlarında dikkatsiz olabileceğini ifade eden Feyza Altun şöyle konuştu:

“Maddi hatalardan bahsediyorum. Bir partinin hem sütununa hem de logosuna mühür basılmıştı. Bu oy geçerlidir, ancak geçersiz sayılmış olabilir. Bu bütün seçimlerde olabilir. Bunlar teknik olan konular. Ancak AK Parti’nin iddia ettiği gibi ‘geçerli olan on binlerce oy kasıtlı ve organize olarak geçersiz sayıldı’ sözü asla gerçeği yansıtmıyor. Zaten 30-70-80 oy fark ediyor. Seçimin sonucunu değiştirecek bir oy fark etmiyor. Maddi hata çünkü bunlar.”

“BİR ART NİYET OLSAYDI, ŞU ANDA FARK ÇOKTAN KAPANMIŞTI”

Geçersiz oylara ilişkin gördükleri maddi hataları da anlatan Feyza Altun, bazı oylara mühür basıldığını, iki tarafa da mührün çıkması nedeniyle sandık kurulunun karar veremeyerek bu oyu oybirliği ile geçersiz ya da geçerli sayıldığına dikkat çekti. Bu ve benzeri birçok durumun daha önceki birçok seçimde de yaşandığını ifade eden Avukat Altun, “Normalde bu pusulanın üstünde yazı ve herhangi bir işaret olduğunda o oy geçersiz kabul ediliyor. Fakat seçmen pusulanın kenarına bir çizik atmış. Bir sandık kurulu bu iradeyi etkilemez deyip kabul ediyor, bazı sandık kurulları da bunu kabul etmiyor. Birçok somut örnek var. Pusula yırtılması oyu geçersiz kılar. Ancak seçmenin sehven yırttığı ve iradeyi etkilemediği kanaatine varılırsa bazı kurullar bunu geçersiz oyu geçerli sayıyor. Bu ve benzeri teknik konular hep bunlar” şeklinde konuştu.

“Şunu çok net söylüyorum; ayan beyan bir partiye basılmış bir oyun geçersiz olduğu hiçbir oya rastlamadık. Bunun altını çizerek söylüyorum. Hem teknik hatalar. Zira bir art niyet olsaydı, şu anda fak çoktan kapanmıştı. Sandık kurullarının imzalı tutanaklarında her şey yazar. Bugün İstanbul’da geçersiz oylara sandık kurullarında AK Parti’li üyeler dahi itiraz etmemişken, sadece ‘geçerli oylarımızı geçersiz saydılar’ gibi bir soyut itirazla yeniden sayım yapılmaktadır” diyerek sözlerine devam eden Feyza Altun, cümlelerini şöyle noktaladı:

“2014’teki yerel seçimlerde 900 bin oyu etkiler şekilde, gerekçesiyle ve delilliyle yapılan itirazları bundan sadece 5 yıl önce reddedilmiştir. Bugün tamamen tersi uygulanmaktadır. Ben Beykoz’da 3 gün nöbet tuttum. 5 bin 300 geçersiz oy vardı. Sadece 74 tane fark çıktı AK Parti ve CHP arasında. Aynı şekilde farklı partilerinde geçersiz oyları geçerli sayıldı. Yani burada art niyet, organize, kasıtlı hiçbir şey yok ve seçim sonucunu değiştirecek bir sonuç çıkması mümkün değil.”





