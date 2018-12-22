Bakan imar barışına başvuranların sayısını açıkladı
Bakan imar barışına başvuranların sayısını açıkladı
CHP'de ''Gül'' sürprizi ! Aday gösterecek...
CHP'de ''Gül'' sürprizi ! Aday gösterecek...
Sürücülere müjde ! Benzin ve motorine indirim geliyor
Sürücülere müjde ! Benzin ve motorine indirim geliyor
Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak ?
Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak ?
Yeni yılda altın fiyatları düşecek mi ?
Yeni yılda altın fiyatları düşecek mi ?
Milli Piyango'da 5 kez büyük ikramiye kazandıran bayiye hücum
Milli Piyango'da 5 kez büyük ikramiye kazandıran bayiye hücum
Güzellik kraliçesi zayıflamak isterken böbreğinden oldu
Güzellik kraliçesi zayıflamak isterken böbreğinden oldu
Toplu taşıma kullanan tüm vatandaşları ilgilendiren emsal karar
Toplu taşıma kullanan tüm vatandaşları ilgilendiren emsal karar
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 22 Aralık 2018 14:30

İşte Suriye'ye geri dönen göçmen sayısı !

İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu, Suriye'ye geri dönen göçmen sayısını açıkladı.

İşte Suriye'ye geri dönen göçmen sayısı !
A+ A-

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarından sonra ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı 291 bin 790'dır" dedi. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne programı  kapsamında 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birliklerine  ziyarette bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Fırat Kalkanı Ve Zeytin  Dalı harekatlarından sonra ülkesine dönen Suriyeliler'in sayısı 291 bin 790'dır."  dedi. 

Bakan Soylu, kentte bir restoranda düzenlenen Düzensiz Göçle Mücadele  2. Koordinasyon Toplantısında, batı sınırlarındaki illerde gerçekleştirilen göç  faaliyetlerindeki koordinasyonu arttırmak amacıyla toplantının  gerçekleştirildiğini söyledi.

Geçen hafta planlanan toplantının Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin  şehit edilmesi nedeniyle bu hafta gerçekleştirildiğini ifade eden Soylu, Verdi'ye  Allah'tan rahmet ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Soylu, dünyanın hiçbir zaman,  herkesin kendi toprağında ilanihaye  yaşayacağı kadar  huzurlu ve barış dolu bir yer olmadığını belirterek, insanların  hep bir şeylerden kaçtıklarını, bir yerlere göç ettiklerini veya sürüldüklerini,  bazen can güvenliği, bazen işgal, bazen açlık ve kuraklık sebepleriyle göç  olgusunun tarihin her anında var olduğunu dile getirdi.

21. yüzyılın göç fotoğrafında ise 244 milyon göçmen bulunduğunu ve  bunların 71,4 milyonunun mülteci ya da zorla yerlerinden edilmiş insanlar olarak  tarif edildiğini aktaran Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Oysa göçmenlerin sayısı 1990 yılında 153 milyon,  mültecilerin sayısı  ise 2000 yılında 21,1 milyon kişiydi. Öyleyse bu fotoğrafta medeniyetin  ilerlemesine rağmen, insanlık adına, insanın huzur ve refah içinde yaşama hakkı  adına,  çok da bir şey değişmedi. Bu fotoğrafta Anadolu açısından da bir şey  değişmedi. Anadolu tarihin her döneminde, dünyanın her köşesinden göç alan,  insanların hayatta kalabilmek için akın ettikleri bir yerdi. Geçenlerde bir  konuşmamda da ifade ettim, İkinci Murat zamanında Avrupa’dan zulümden kaçıp bu  şehre, Edirne’ye yerleşen Hahambaşı Sarfati, Avrupa’daki cemaatlere yazdığı ünlü  mektubunda diyor ki 'Türkiye’nin yolu, hayat yoludur, siz beni dinlerseniz   tembellik etmeyiniz Türkiye’ye geliniz.' Bu önemli bir tespittir, anlamlı da bir  tespittir."

Soylu, burasının tarih boyunca böyle kanaatlerin oluştuğu,  böyle  çağrıların yapıldığı bir huzur ve güven vahası olduğunu vurgulayarak, "Hem  topraklarımızın bereketi sebebiyle böyle olmuştur, hem de buradaki milletin  asaleti sebebiyle bu böyle olmuştur. Ancak dünden bugüne değişen bir şey var ki o  da şudur, eskiden Anadolu göçün hedef yeriydi, şimdi ise hem hedef hem de geçiş  yeri. Yani bir kısım insanlar Orta Doğu’dan kalkıp Türkiye’ye geliyorlar ve  burası onlar için yeterli oluyor, kalmak istiyorlar. Belki de ilk fırsatta geri  dönebilmek için  daha batıya gitmek istemiyorlar. Mesela Fırat Kalkanı ve Zeytin  Dalı harekatlarından sonra  ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı 291 bin 790'dır.  Bir kısmı ise hayatını tamamen Avrupa'ya taşımak istiyor. İşte bu toplantıyı  bugün Edirne’de yapıyor olmamız daha ziyade  bu ikinci grup insanla ilgilidir,  çünkü Türkiye’nin doğusu, göçün ülkemize geldiği, batısı ise ülkemizden dışarıya  gittiği sınırlarımıza sahiptir. Toplamda 481 kilometre olan batıdaki kara  sınırlarımız ve Ege Denizi'ndeki sorumluluk alanımız,  elbette ki düzensiz göç  için ciddi bir cazibe alanıdır. Bunların içinde, ülkeye girerken de kaçak  yollarla girenler olduğu gibi,  ülkemize uluslararası koruma statüsüyle girip   kaçak olarak batıya geçmeye çalışan insanlar da bulunmaktadır."

BU YIL 251 BİN 794 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Bakan Soylu, bu yıl 251 bin 794 düzensiz göçmenin yakalandığının  altını çizerek, "Geçen yılın ilk 11 ayına göre yüzde 56 artış var. Ancak karada  emniyet ve jandarmamızın, denizlerimizde de Sahil Güvenlik Komutanlığımızın yoğun  çabaları sonucu bu artışı batıya olduğu gibi yansıtmıyoruz. Özellikle Sahil  Güvenlik Komutanlığımız, kapasitesinin neredeyse  4’te 3’ünü düzensiz göçle  mücadelede kullanmaktadır. Şu anda Türkiye’de 3.6 milyon uluslararası koruma  statüsünde  olmak üzere yaklaşık 4,5 milyon yabancı var, Afganistan ve Pakistan  üzerinden de ciddi bir  düzensiz göç baskısı altında bulunuyoruz." dedi.

Gerek entegre sınır güvenlik sistemlerini geliştirerek gerekse ilgili  ülkelerle iş birliğini pekiştirerek tedbirlerin artırıldığını vurgulayan Soylu,  mayıs ayında alınan batı illerinde yakalanan düzensiz göçmenlerin serbest  bırakılmaması kararının alındığını anımsattı.

Bakan Soylu birimlere batı illerinde yakalanan Suriye uyrukluların  Karkamış ve Suruç geçici barınma merkezlerine sevklerinin sağlanması, kimlik  kontrollerinin ardından ihtiyaç halinde Hatay Geri Gönderme Merkezleri'ne  gönderilmesi talimatı verildiğini, mayıs ayına oranla kasım ayında batı illerinde  yakalanan Suriye uyruklu yabancı sayısının yüzde 70,3 oranında azaldığını  belirtti.

AA

fırat kalkanı , içişleri bakanı , milliyet gazetesi , zeytin dalı , milliyet , suriyeli , süleyman soylu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM