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İYİ Parti'de bir istifa daha: ''Bıktık'' deyip istifa etti

İYİ Parti'de bir istifa daha: ''Bıktık'' deyip istifa etti
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İYİ Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cem Koçtürk, partiden istifa etti. Koçtürk, AK Parti'ye geçmeyeceğini ama siyasete devam edeceğini açıkladı.

İYİ Parti'de peş peşe gelen istifalara yenisi eklendi. İYİ Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cem Koçtürk sosyal medyadan yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu. Koçtürk, 'ayak oyunlarının, basiretsizliklerin bıktırdığını' söyledi.

“Çocuklarıma, Atatürk’ün ışığı ile aydınlanan Türk vatanı sözüm var ve mücadele etmem lazım. Son gelişmelerle istifamın ilgisi yoktur” diyen Koçtürk, AK Parti'ye geçmeyeceğini fakat siyasete devam edeceğini söyledi.

İYİ Parti’deki istifaların nedeninin düşünülüp, değerlendirilmediğini söyleyen Koçtürk, “Partiden her ayrılan için hain damgasını yapıştıranlar, her gidenin kötü olduğuna inananlar, aslında asıl meselenin parti içinde çöreklenen ve menfaate dayalı ekipleşen yapıda olduğunu ve Meral Akşener’in tüm fedakarlık ve çabalarını heba eden bu yapı ve düzene alkış tuttuklarını unutmamalıdır” dedi.

 

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