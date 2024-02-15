İYİ Partili belediye başkan adayından Cumhur İttifakı'na destek

İYİ Parti'den Konya’nın Halkapınar İlçe Belediye Başkan Adayı olan Ayhan Dinçer yaptığı açıklamada adaylıktan çekildiğini ve Cumhur İttifakı adayı Mehmet Bakkal’ı destekleyeceğini ifade etti.

İYİ Parti Halkapınar Belediye Başkan Adayı Ayhan Dinçer, adaylıktan çekildiğini açıklayarak Cumhur İttifakı adayı Mehmet Bakkal’a destek vereceğini açıkladı.

Ayhan Dinçer, bundan böyle Cumhur İttifakı’nın Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Mehmet Bakkal ile yol yürüyeceğini söyledi.

Hizmetin ve gücün Cumhur İttifakı ile geleceğini belirten Ayhan Dinçer, “Birlikte daha güçlüyüz. Halkapınar ve Dereyüzü için canla başla çalışacağız. Taşın altına elimizi değil gövdemizi koyacağız” diye konuştu.