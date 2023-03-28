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İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu istifa edeceğini duyurdu

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu istifa edeceğini duyurdu
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İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, yarın partisinin genel başkanı Akşener'le görüşüp istifa edeceğini söyledi.

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu çıkışının arkasında olduğunu ve Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini söylemesinin ardından yarın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşeceğini söyledi.

Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'a açıklamalarda bulunan Ağıralioğlu, istifa edeceğini açıkladı. 

Etiketler iyi parti istifa chp altılı masa
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