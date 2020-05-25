İzmir'deki cami provokasyonu için şoke eden iddia

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Tele1'de yayınlanan Kulis programında İsmail Dükel'in sorularını yanıtladı.

İzmir'de camilerin merkezi sisteminden "Çav Bella" çalınmasını değerlendiren Şener, bu olayın AKP'ye yakın isimler tarafından provokasyon amaçlı yapıldığını öne sürdü.

İktidara yakın kimselerin daha önce de Ağrı'daki cami hoparlörlerinden AK Parti'nin seçim müziği Dombra'yı çaldırdığını söyleyen Şener, hükümetin şimdi kendi ürettikleri yapay konularla muhalefeti suçladığını savundu.

Abdüllatif Şener, şöyle konuştu:

"İZMİR'DEKİ PROVOKASYON AKP'YE OY DEVŞİRMEK İSTEYENLERİN İŞİ"

"Belli ki şimdiye kadar camilerde pozitif propaganda yapan AKP yapısı şimdi o kadar sıkışmış bir vaziyette ki, camilerden siyasi propagandayı negatif propagandaya dönüştürmüş.

Kendilerini öven propagandaları bir tarafa bırakmışlar, bu sıkışmışlıkta bu sefer muhalefet partilerinin aleyhine olacak propagandaya geçmişlerdir. İzmir, bu işin denemesidir. Onun için bir numaralı mesul sizsiniz.

Dün Dombra'yı Ağrı'da minareden AKP'nin seçim müziğini yayınlayan da sizsiniz, İzmir'deki bu müzik yayınlarını da sizinle bağlantılı, size oy devşirmeye çalışan kesimdir. Bunun sorumluluklarını bulmak da sizin işinizdir. Polis, yargı hepsi sizin elinizde."