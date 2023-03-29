Kabinede sürpriz iddia: O bakan Erdoğan'dan ''affını'' istedi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 14 Mayıs seçimlerinde yeniden Cumhurbaşkanı adayı olan ve Kabine'deki bakanları asrın felaketinin yıktığı illerden milletvekili göstermeye hazırlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan “affını” istediği iddia edildi.

14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı için yeniden adaylığını açıklayan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakanları milletvekili adayı göstereceğini açıklamasının ardından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “affını” istediğini yazdı.

AK Partili kaynağından aldığı bilgileri aktaran Pehlivan, bugün yayımlanan "Fahrettin Koca ‘affını’ istedi" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Anlatıyor kaynağım: “Önce şunu düşünmelisiniz... 2024’te yerel seçimler var ve birileri ince hesaplar peşinde. O sebeple Koca’nın adını özellikle Anadolu’da geçiriyor, İstanbul’dan uzak tutuyorlar akıllarınca. Hatta, Çevre Bakanı Murat Kurum’un İstanbul’dan aday olacağı iddiası da bu nedenle sızdırılıyor. Zira, Kurum’un da gözü İBB’de.”

Ben not alırken bir süre sessizlik oldu. “Ancak” dedi ve ekledi karşımdaki:

"Aslına bakılırsa, Fahrettin Koca yoruldu siyasetten. Hatta kısa bir süre önce sayın cumhurbaşkanı ile gizli bir buluşma da gerçekleştirdi.”

Ben heyecanlı bir şekilde dinliyordum.

Sahi, ne konuşmuşlardı o görüşmede? Yanıt çok çarpıcıydı:

“Fahrettin Koca 2023 için listelerde olmayı arzulamadığını, söyledi. Ve affını istedi.”

Şaşırmıştım. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi bu talebe? Şöyle dedi AKP’deki kaynağım:

“Bakın, orasını tam bilmiyorum. Duyduklarım var ama sizi yanıltmak istemem.”

Ben tam konuşma bitti, derken “Dahası da var” diye de ekliyordu:

“Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da siyasetten çekilmeyi istediği biliniyor. Ancak unutmayın ki hem Koca hem Ersoy konusunda son söz reisin olacak.”

Görülen o ki...

AKP’deki aday listesi rahatsızlığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan ibaret değil. Öyle ki iktidarın etkili isimleri aday gösterilecekleri yerleri beğenmiyor.

Yetmiyor...

Gazeteci Fulya Öztürk’e milletvekilliği teklifi gitmesi bile, AKP’nin medyadaki kalemlerini oldukça rahatsız etmişe benziyor. Öyle ki içlerinden “21 yıldır sokakta küfür yiyen biziz ama depremde popüler olan birini milletvekili yapıyorlar” diyen bile çıkmış."

Barış Pehlivan'ın Cumhuriyet gazetesindeki yazısının tamamı için...