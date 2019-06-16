Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'na büyük saygısızlık

Kadıköy Belediye Başkanı CHP'li Şerdil Dara Odabaşı, Patnos Spor Kulübü’nün dayanışma gecesinde AK Partili Meclis Üyesi İdris Bilici tarafından konuşturulmadı.



2018-2019 futbol sezonunda Ağrı Amatör Ligi şampiyonu Patnos Spor Kulübü’nün dayanışma gecesine davet edilen Kadıköy Belediye Başkanı CHP'li Şerdil Dara Odabaşı, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in konuşmasının ardından davet edildiği sahnede AK Partili Meclis Üyesi İdris Bilici tarafından konuşturulmadı.

Patnos Spor Yöneticileri tarafından Pendik’te düzenlenen geceye davet edilen Şerdil Dara Odabaşı, Pendik Belediye’sinin AK Partili Başkanı Ahmet Cin ve davetlilerin konuşmalarının ardından kulüp yöneticileri tarafından selamlama için sahneye davet edildi.

Patnos Spor’u kutlamak için sahneye çıkan Odabaşı konuşmak için hazırlanırken önce mikrofonun sesi kesildi ardından da Pendik Belediyesi’nin AK Partili Meclis Üyesi İdris Bilici tarafından konuşması engellendi.

Geceyi Pendik Belediyesi’nin düzenlediğini, parasının kendileri tarafından ödendiğini söyleyen Bilici, “Burada siyaset yapamazsınız” diyerek Odabaşı’nın konuşmasını engelledi.

Bilici’nin müdahalesi sonrası sahneyi terk eden Odabaşı da, “Ben buraya Patnosluların davetlisi olarak geldim, selamlama yapacakken, beyefendi bana ‘siyaset yapamazsınız’ dedi. Selamlama yapacaktım, beyefendinin zoruna gitti. Ben belediye başkanının ya da belediyesinin değil Patnosluların davetlisiyim. Patnosluların başımız üzerinde yeri var ama bu saygısızlıktır” dedi.

Yaşananların ardından birçok misafir AK Partili Meclis Üyesi İdris Bilici’nin tavrına tepki gösterdi. Odabaşı’nın salondan ayrılmasıyla birlikte salon da boşaldı.

Odabaşı’na yapılanların saygısızlık olarak değerlendiren Patnoslular Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’yı aracına kadar uğurlayarak, yaşananlardan duydukları üzüntüyü dile getirdiler.

Olay anına ilişkin görüntüleri paylaşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdıl Dara Odabaşı sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklamada ise, "Geceyi düzenleyen, davet eden, selamlamaya çağıran Patnoslular, konuşmamı engelleyen AK Partili @Pendik_Belediye’sinin AK Partili Meclis Üyesi. Yemeğin parasını verdiler diye Patnos Spor’un şampiyonluğunu kutlamama izin vermediler. Nasılsa alıştık buradan kutlamaya, tebrikler Patnos Spor" dedi.