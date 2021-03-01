Kaftancıoğlu'dan AK Partili Kabaktepe'nin davetine yanıt

Geçtiğimiz hafta AK Parti İstanbul İl Başkanı seçilen Osman Nuri Kabaktepe, katıldığı bir yayında gençlerle bir araya gelmiş gündeme dair değerlendirmelerde bulunmuştu.

Kabaktepe, konuşmasının bir bölümünde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun katıldığı bir yayında kendisini ziyaret edeceği söyleminin hatırlatılması üzerine, "Bundan memnuniyet duyacağını ifade eden Kabaktepe, "İki hemşehri olarak her zaman görüşebiliriz. Buyursun gelsin memnun olurum. Konuşmamız İstanbul'a güç katar. Hemşehrimi ağırlamak, güzel bir kahve içmek istiyorum" demişti.

"3 YILDIR ARZU ETTİĞİM BİR ŞEYDİ"

Gözlerin çevrildiği Kaftancoğlu'ndan ise bu davete yanıt gecikmedi. CHP İstanbul İl Başkanı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin daveti için, "3 yıldır arzu ettiğim bir şeydi siyasi parti il başkanlarının yan yana gelebilmesi. Kıymetli bir davet, önümüzdeki günlerde iletişime geçerek hemşerimin kahve davetine icabet edecek ve görevinden ötürü kendisini kutlayacağım." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Kaftancıoğlu'na sürpriz davet