Karamollaoğlu'ndan ''altılı masa'' sorusuna ilginç yanıt

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katıldığı bir Youtube programında önemli açıklamalarda bulundu.

SP lideri Karamollaoğlu, canlı yayında seçimlere ilişkin yöneltilen soruya gündem yaratacak bir yanıt verdi. Kaybetmeleri durumunda ne yapacaklarını açıklayan Karamollaoğlu, kaybetmeleri ihtimali üzerinde neden durulmadığını da belirterek "kazanacakları" iddiasını yineledi.

"HERKES HEMFİKİR"

Karamollaoğlu, Armağan Çağlayan'ın sunduğu "Zor Ama Yine de Sor" programına katıldı, soruları yanıtlandırarak gündeme ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

'Altılı masa'ya ilişkin soruları yanıtlayan Karamollaoğlu, partisindeki tüm üyelerin seçimi kazanacakları konusunda hemfikir olduğunu dile getirdi ve kaybetmeme olasılığını hiç konuşmadıklarını ifade etti.

"HİÇ KONUŞULMUYOR"

Karamollaoğlu'na ""Kaybedersek ne yapacağız konusu hiç konuşuluyor mu?" sorusu yöneltildi. "Hiç konuşulmuyor" diyen Karamollaoğlu, "Enteresan. Herkes 'kesin kazanacağımız' görüşünde. Biz kazanırız, kazanacağız" ifadelerini kullandı.

"BUNDAN DOLAYI ÜZERİNDE DURULMUYOR"

Buna karşılık Çağlayan'ın "Şaşırdım ama hiç kaybetme ihtimalinin üzerinde konuşulmamasına" demesi üzerine Karamaollaoğlu şöyle konuştu:

"Kaybedersek... Şimdi bunu ne konuşacağız? Kaybettik, ne yapacağız? Oturup ağlayacağız. Bunun üzerinde bundan dolayı durulmuyor. Hiçbir zaman bu konu bizim gündemimize gelmedi."