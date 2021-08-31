Kemik seçmen de AK Parti'den koptu! Son ankette ilginç ayrıntı

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz'ın açıkladığı son seçim anketi sonuçlarında AK Parti'nin "kemik" olarak tabir edilen kendi seçmeninin de AK Parti'den vazgeçmeye başladığı ortaya çıktı.

Avrasya Araştırma Şirketi Kemal Özkiraz’ın son açıkladığı seçim anketine göre AK Parti kemik seçmen olarak gördüğü yüzde 30’un da altında kaldı. Öte yandan ikinci turda AK Parti’li Cumhurbaşkanı Erdoğan olası rakiplerinin hepsine yenildi. İşte Avrasya Araştırma’nın son anketi: KİŞİLERE PARTİ VE PARTİ BAŞKANLARININ İSMİ SÖYLENMEDEN AÇIK UÇLU OLARAK HANGİ PARTİYE OY VERECEKSİNİZ SORUSU SORULDUĞUNDA SEÇMENLERİN OY VERECEKLERİ PARTİLER (KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA)



AK Parti %29,1

CHP %27,2

İYİ Parti %13,8

HDP %9,8

MHP %7,3

DEVA %4,7

Gelecek %2,2 saadet %1,6

DP %1,1 tip %1

Memleket %0,9

Diğer %1,3 parti PARTİ BAŞKANLARININ İSİMLERİ KİŞİLERE SÖYLENDİKTEN SONRA SEÇMENLERİN OY VERECEKLERİ PARTİLER (KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA)



AK Parti %28,3

CHP %26,6

İYİ Parti %14,1

HDP %9,6

MHP %7,1

DEVA %5,8

Gelecek %2,7

Saadet Partisi %1,3

DP %1,1

TİP %1

Memleket %1,3

Diğer %1,1 2. TURDA HANGİ ADAYLARA OY VERİRSİNİZ? Meral Akşener %54 / Tayyip Erdoğan %46

Kemal Kılıçdaroğlu %54,2 / Tayyip Erdoğan %45,8

Ekrem İmamoğlu %59,5 / Tayyip Erdoğan %40,5

Mansur Yavaş %58,1 / Tayyip Erdoğan %41,9 ERKEN SEÇİM YAPILMALI MI? Evet %58,7 Hayır %30,8 Kararsız %10,5 YAPILACAK SEÇİMDE TAYYİP ERDOĞAN’IN TEKRAR CUMHURBAŞKANI SEÇİLMESİNİ İSTER MİSİNİZ? Evet %34,2

Hayır %54,9

Kararsız %10,9