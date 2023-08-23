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Kılıçdaroğlu, Arzu Çerkezoğlu ile görüştü

Kılıçdaroğlu, Arzu Çerkezoğlu ile görüştü
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Devrimci İşçi Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan'ı CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar eşlik etti. 

DHA

Etiketler chp kemal kılıçdaroğlu disk arzu çerkezoğlu
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