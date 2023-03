Kılıçdaroğlu ''göçmen'' politikasını açıkladı: ''Önce Türkiye''

Sosyal medyada bugün Euronews haber ajansının “Muhalefet seçimi kazanırsa Türkiye’nin AB göçmen anlaşmasına ne olacak?” başlıklı haberi tartışma konusu oldu.

Kılıçdaroğlu, söz konusu haberi alıntılayarak, şunları kaydetti: “Başından beri bu konu hakkında çok nettim. Önce Türkiye.”

I've been very clear about this issue from the beginning. 🇹🇷 first. https://t.co/r8erQZjQDI