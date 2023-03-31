Kılıçdaroğlu ''göçmen'' politikasını açıkladı: ''Önce Türkiye''
Millet ittifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Euronews’un göçmen sorusuna "Önce Türkiye" diyerek yanıt verdi.
Sosyal medyada bugün Euronews haber ajansının “Muhalefet seçimi kazanırsa Türkiye’nin AB göçmen anlaşmasına ne olacak?” başlıklı haberi tartışma konusu oldu.
Kılıçdaroğlu, söz konusu haberi alıntılayarak, şunları kaydetti: “Başından beri bu konu hakkında çok nettim. Önce Türkiye.”
I've been very clear about this issue from the beginning. 🇹🇷 first. https://t.co/r8erQZjQDI— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 30, 2023
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