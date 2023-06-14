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Kılıçdaroğlu ile görüşen İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Kılıçdaroğlu ile görüşen İmamoğlu'ndan ilk açıklama
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CHP lideri Kılıçdaroğlu ile Ankara'da bir araya gelen İmamoğlu, İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarının görüşme ile ilgili sorusuna İmamoğlu "Güzel olacak her şey" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme gerçekleştirdi.

28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimleri'nden sonra 3'üncü kez bir araya gelen Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun basına kapalı görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü.

Görüşmenin ardından bugün saat 14.00'da İstanbul Havalimanı'na gelen Ekrem İmamoğlu basın mensuplarının görüşme ile sorusuna  "Görüşeceğiz tabii, Genel Başkanımızla her zaman görüşüyoruz zaten. Güzel olacak her şey" dedi.

 

Etiketler kemal kılıçdaroğlu İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu ilk açıklama
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