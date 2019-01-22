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  4. 22 Ocak 2019 00:13

Kılıçdaroğlu kararını verdi: Şişli'ye Meltem Cumbul !

CHP’nin adayı en çok merak edilen yerlerinden Şişli’ye göstereceği isim belli oldu: Meltem Cumbul

Kılıçdaroğlu kararını verdi: Şişli'ye Meltem Cumbul !
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Yaklaşan yerel seçimlerde, gözler hala kritik il ve ilçelerde aday açıklamayan CHP’de.

CHP’de en çok merak edilen ilçelerin başında ise CHP geliyor. 3 dönem başkanlık yapan  Mutafa Sarıgül başta olmak üzere çok sayıda isim Şişli’ye aday.

Şişli’de en büyük siyasi güç, Mustafa Sarıgül. 40 yıldır bölgede gece gündüz demeden çalışan Mustafa Sarıgül, adeta siyaset üstü bir figür.

Tüm anketlerde açık ara Mustafa Sarıgül ismi  çıkıyor. Normal koşullarda, bu tablo karşısında, CHP’nin Şişli’de düşünmeden Mustafa Sarıgül’ü aday göstermesi gerekiyor.

Ama gelin görün ki, Mustafa Sarıgül’ün potansiyel lider yapısı ve halkla bütünleşen politikası Genel Merkez’in hiç hoşuna gitmiyor.

Bu nedenle, onun yerine, parti dışından bir isim arandı. Sonunda, Kemal Kılıçdaroğlu, film sanatçısı Meltem Cumbul üzerinde karar kıldı.

31 Mart akşamı herkesin en çok merak ettiği ilçelerin başında Şişli gelecek.

Bakalım, sandıktan kim çıkacak ?

mustafa sarıgül , kemal kılıçdaroğlu , meltem cumbul
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