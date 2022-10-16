Kılıçdaroğlu'ndan belediyelere etkinlik talimatı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu CHP’li belediye başkanlarına yazı gönderdi.
Ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından 248 CHP’li belediye başkanına yazı gönderildi.
Yazıda, Bartın Amasra’daki maden faciasının ülkeyi derin bir üzüntüye boğduğu hatırlatılarak, belediyelerden; daha önceden planlanmış konser, kutlama vb. müzikli etkinliklerin ertelenmesi istendi.
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