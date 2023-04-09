Kılıçdaroğlu’ndan bir video daha: ''Sana söz'' deyip yeni vaadini açıkladı

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim kampanyasının yeni videosunu yayınladı. Kılıçdaroğlu ''Sana söz'' deyip yeni vaadini açıkladı

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek” notuyla paylaştığı videosunda “Aile destekleri sigortası gelecek. Her evin asgari gelir güvencesi olacak. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek” dedi.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Beşli Çete’nin müdahalesi ile bazı kanalların reklam filmine ambargo uyguladığını açıklamıştı.

Kılıçdaroğlu, beklenen video paylaştı. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

Sizden çalınan bir para var. Tam 418 milyar dolar. 20 yılda bine yakın yandaş şirket bir araya geldi ve Hazine’yi soydu. Çalınan para sizin paranız. Evlatlarınız parasını gasbettiler. Ben de bu yandaş şirketler hakkında net konuştum. Bu çeteler benim can düşmanımdır dedim. Onlar bu ülkede yatağa aç giren çocukların hakkını yemiştir dedim. Bu çetelerden tahsil edeceğim, halkım için yapacaklarımızı anlattım. Kısa filmlerle. bu filmler televizyonlarda yayımlanacaktı. Bazı kanallar bunu yayınlamayı reddetti. Hırsızlığa kalkan oluşturacak yasa için kimlere haber uçurduklarını da biliyoruz. Ey çeteler ey halkın gasbedilmiş parasıyla alınmış medyalar ben sizden mi korkacağım. Ben bu mücadelede ölümü göze almışım. Sizin sansürlerinizden mi geri adım atacağım. Halkımız refaha ve huzura kavuşacak. Bunun için ben sizle ölümüne mücadele edeceğim. Ben sırtımı milletime yaslıyorum. 418 milyar film serisini birazdan paylaşacağım.