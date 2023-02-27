Kılıçdaroğlu'ndan depremzede ailelere ziyaret

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi misafirhanesine yerleşen afetzedeleri Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte deprem felaketinin yaşandığı çeşitli illerden gelerek Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin misafirhanesine yerleşen ailelerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, depremzede ailelerle sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.