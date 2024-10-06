  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a madde madde çok ağır yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a madde madde çok ağır yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a madde madde çok ağır yanıt
Güncelleme:

CHP'nin eski lideri Kılıçdaroğlu kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya üzerinden madde madde yaptığı açıklamayla çok sert yanıt verdi.

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımına cevap verdi.

Erdoğan, dün yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Biz iktidar ve muhalefet arasındaki diyaloğu genişletmek için uğraştıkça yıllarca gerilimden beslenenler buna engel olmak için ellerinden geleni yapıyor. Onlara şunu söylemek isterim: “Türkiye’ye bir hayrım dokunsun” diyorsanız gölge etmeyin, sizden başka ihsan istemiyoruz" demişti.

Kılıçdaroğlu, kendisini hedef alan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği yanıtta, "Annelerimiz için, bu ülkenin her bir vatandaşı için, Hakk için Halk için yumuşamayacağız ve normalleşmeyeceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şu şekilde:

“Biz seni, Kıbrıs'ta toprak verme niyetinden tanırız.

Biz seni, Büyük Ortadoğu Projesinin Eş Başkanlığından tanırız. Irak'a giren Amerikan askerlerinin selameti için nasıl dua ettiğin hala hafızamızda… Sahte ve montaj videolarla seçim sürecinden milletimizi aldattığını dahi gördük.

"Bitsin bu hasret..." yalvarışlarından, "Oğlum paraları sıfırla." Talimatlarından, Büyükelçi yaptığın rüşvetçi bakanlarından, "Parmağındaki yüzükten" biliyoruz seni...

Yandaşlarına peşkeş çektiğin 418 milyar Dolar paramızdan, Halkımızı soydurduğun 5'li çetelerden, Uyuşturucu ve mafya baronlarının vatanı mesken yapmasından biliyoruz seni.

Milyonlarca sığınmacıyı ülkemize doldurmandan, Okutup yetiştirdiğimiz binlerce evladımıza  "Giderlerse gitsinler" demenden biliyoruz, senin ne olduğunu. 

Katledilen kadınlarımız, Umutsuz gençlerimiz, Geçinemeyen insanlarımız, Tedavi olamayan hastalarımız, Taciz ve tecavüze uğramış katledilen çocuklarımız, Yokluktan intihar eden insanlarımız, Hep unutkan! Babalarımız ve her zaman tok! Annelerimiz için, Bu ülkenin her bir vatandaşı için, Hakk için Halk için YUMUŞAMAYACAĞIZ ve NORMALLEŞMEYECEĞİZ…

Numan Kurtulmuş ile birlikte Has Parti'yi, Süleyman Soylu ile dönemin Demokrat Partisini, Devlet Bahçeli ile MHP'yi, Meral Akşener'i, Sinan Ogan'ı ve daha birçok kişiyi değiştirdin ve dönüştürdün. 

Şunu iyi bil; Cumhuriyet Halk Partisi, teslim alınamaz son kale olarak hep karşında ve iktidar yolunda olacaktır. Hadi başka kapıya!”

Etiketler kılıçadroğlu bay kemal recep tayyip erdoğan yanıt açıklama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Süper Lig'in en değerli 11'i belli oldu: Galatasaray, Fenerbahçe'yi solladı Süper Lig'in en değerli 11'i belli oldu: Galatasaray, Fenerbahçe'yi solladı Hesabını kiralayanlar yandı: 280 bin banka hesabı MASAK radarına takıldı Hesabını kiralayanlar yandı: 280 bin banka hesabı MASAK radarına takıldı Hava durumu şaşırtacak: Yazdan kalma bir hafta başlıyor Hava durumu şaşırtacak: Yazdan kalma bir hafta başlıyor Cinsel ilişki görüntüleri iddiaları sonrası kadın hakemden ilk açıklama Cinsel ilişki görüntüleri iddiaları sonrası kadın hakemden ilk açıklama Pompalı tüfekle hastane baskınından aile dramı çıktı Pompalı tüfekle hastane baskınından aile dramı çıktı Demet Akalın ve Gülben Ergen ters düştü Demet Akalın ve Gülben Ergen ters düştü Zehra Güneş isyan bayrağını açtı: ''Yaşamak istiyoruz'' Zehra Güneş isyan bayrağını açtı: ''Yaşamak istiyoruz'' MasterChef'te görülmemiş kural ihlali: Şefler şaştı kaldı MasterChef'te görülmemiş kural ihlali: Şefler şaştı kaldı Eşine çocuğunun gözü önünde kabusu yaşattı Eşine çocuğunun gözü önünde kabusu yaşattı Üniversiteli Rojin'den 9 gündür iz yok Üniversiteli Rojin'den 9 gündür iz yok
Narin'in nasıl katledildiği belli oldu Narin'in nasıl katledildiği belli oldu Sosyal medyada infial yaratan ''şantaj'' videosu: Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi Sosyal medyada infial yaratan ''şantaj'' videosu: Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi Korsan takside taciz ve darp iddiası: Yolculuk karakolda bitti Korsan takside taciz ve darp iddiası: Yolculuk karakolda bitti Antalya'da yangın çıkan tur teknesi battı Antalya'da yangın çıkan tur teknesi battı ''Pala Dayı'' 4 bin euroluk teklifi elinin tersiyle itti ''Pala Dayı'' 4 bin euroluk teklifi elinin tersiyle itti Bir ilimizde korkunç iddia: ''İçme suyuna siyanür karıştı'' Bir ilimizde korkunç iddia: ''İçme suyuna siyanür karıştı'' Emeklilikte yüzde 30'luk maaş farkı için düzenleme yolda Emeklilikte yüzde 30'luk maaş farkı için düzenleme yolda Güzel şarkıcının başı sapığıyla dertte: ''Tatile gittiğim ülkeye peşimden geldi'' Güzel şarkıcının başı sapığıyla dertte: ''Tatile gittiğim ülkeye peşimden geldi'' Alaattin Çakıcı'dan suikast timi resti: ''Yüreği yeten varsa...'' Alaattin Çakıcı'dan suikast timi resti: ''Yüreği yeten varsa...''