Kılıçdaroğlu'ndan Gezi tepkisi: Bu zorba iktidar...

Gezi davası kararına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Ülkemize karabasan gibi çöken bu zorba ve hukuk tanımaz iktidar, maalesef hukuku ayaklar altına almaya devam ediyor" dedi.

Gezi davasının bugün görülen karar duruşmasında iş insanı Osman Kavala'ya müebbet hapis cezası, Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Yiğit Ali Emekçi'ye 18 yıl hapis ve tutuklama kararı verildi. Karara ilişkin olarak ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tepki geldi. Twitter hesabından açıklama yapan CHP Genel Başkanı, "#Gezi direnişi; dayanışmaya, barışa, kardeşliğe ve demokrasiye adanmış bir millet hareketiydi. Ülkemize karabasan gibi çöken bu zorba ve hukuk tanımaz iktidar, maalesef hukuku ayaklar altına almaya devam ediyor… Az kaldı; bu zulme son vereceğiz ve adaleti yeniden tesis edeceğiz!" dedi.