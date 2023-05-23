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Kılıçdaroğlu'ndan montajlı videolar için suç duyurusu

Kılıçdaroğlu'ndan montajlı videolar için suç duyurusu
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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelal Çelik, Kılıçdaroğlu ile ilgili montajlı video üreten ve yayanlarla ilgili dilekçeleri yargı makamlarına verdiklerini açıkladı. Çelik, "Şikayet dilekçelerimizi verdik, vermeye de devam edeceğiz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili montajlı videolar hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, "Montaj video ve görselleri paylaşan, üreten, dahası ürettirtenlerle ilgili olarak gereğini yapıyoruz. Şikayet dilekçelerimizi verdik, vermeye de devam edeceğiz" dedi.

Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Montaj video ve görselleri paylaşan, üreten, dahası ürettirtenlerle ilgili olarak gereğini yapıyoruz! Şikayet dilekçelerimizi verdik, vermeye de devam edeceğiz! Böylesi alçaklıkların hesabı elbette sorulacak! Hiç kimsenin yanına kâr kalmayacak.."

Etiketler montajlı video montaj video suç duyurusu
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