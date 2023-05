Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması: Mitinge davet etmek için...

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programın Muharrem İnce hakkında açıklama yaptı.

Seçime saatler kala siyasiler son hazırlıklarını yapıyor. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara mitinginin ardından Fox'ta canlı yayında soruları yanıtladı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Seçim öncesi bütün yurttaşlarımdan şunu bekliyorum, herkes oyunu kullansın. Bu seçim sıradan bir seçim değil. Ya demokrasiyi gerçekten getireceğiz ya da demokrasiyi tarihin çöpüne atacağız. Eğer muhalefet kazanırsa darbe olacak dediler. Sayın Erdoğan'ın da diğerlerinin ifadeleri ürkütücü. Sandığa gidip oy kullanacağız. Bütün bunlara baktığımızda elbette kaygılanmamak mümkün değil. İktidar sahipleri halkın oylarıyla gitmeleri gerekir gibi bir tablo çıkarsa 'biz gitmeyeceğiz' diye mesaj veriyorlar. Kimsiniz siz? Kendinizi halkın üzerinde mi görüyorsunuz? Tıpış tıpış gideceksiniz. Öncelikle iktidar sahiplerinin bu mesajları vermesinin temelinde şu yatıyor; vatandaşları sandığa gitmekten nasıl alıkoyabilirim? Tüm vatandaşlarım tam bir bayram havası içinde oyunu kullansın.

'İLK KEZ BU KADAR CİDDİ HAZIRLIK YAPTIK'

Tam bir güvenlik içinde sonuçlar belli olacak. Tüm oy kullanılacak yerlerde gönüllü avukatlarımız olacak. Bu seçime ilk kez bu kadar gerçekten ciddi bir çalışmayla yaklaştık ve bu çalışmayı 1.5 yıllık süre sonunda tamamladık. Partimizde özel çalışmalar yapıldı, eğitimler verildi, denemeler yapıldı. Sonucu bize bildirin dendi. Tam 4 kez deneme yapıldı. İlk kez bu kadar ciddi hazırlık yaptık. Bizim dışımızda ittifak ortaklarımızın da hazırlıkları var.

VATANDAŞLAR SONUÇLARA NASIL GÜVENECEK?

Vatandaş sonuçlara şöyle güvenecek, biz sonuçları yayınlayacağız. Diyelim ki Yüksek Seçim Kurulu'nun, Anadolu Ajansı'nın açıklamaları var. Doğruysa sorun yok. Yanlış olduğu takdirde hemen tutanakları koyacağız, bu yanlıştır diyeceğiz. Bütün tutanaklar elimizde olacak. Sadece bizim merkeze de saldırı olabilir. Siyasi partiler arasında en mükemmel dijital altyapıya sahip olan CHP'dir. Bütün olası saldırılara karşı her türlü güvenlik önlemi alındı. Bütün vatandaşlarımız rahat olsun. Zaman zaman bizim sisteme saldırılar oluyor. Bugüne kadar kıramadılar. Teknik ekibimiz mükemmel. İkinci tura kalmayacak. Halk artık tercihini yaptı.

ÇELİK YELEK KONUSU

Ayrıntı vermek istemem. Pek çok kanaldan isimler geliyor. Hemen İçişleri Bakanlığına bildiriyoruz. Koruma arkadaşlar var, onlar da dikkat ediyor. Son 7-8 mitingden başlayarak güvenlik önlemlerinin artırıldığını görüyorum. Miting alanına gelen yurttaşlar daha iyi aranıyor. Bütün polis arkadaşlara teşekkür etmek görevim. Gerçekten büyük bir fedakarlıkla görevlerini yapıyorlar. Öyle bir bakan var ki, kendisini devletin sahibi sanıyor. Siz kalkıyorsunuz yasa dışı talimat veriyorsunuz. Sen İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturuyorsun. Sen yasalara uymak zorundasın. Sen valilere, kaymakamlara yasa dışı talimat veremezsin. Bu şu demek, 'ben yasa dışı iş yapmakta kararlıyım' demektir. Kim oluyorsun sen? Tek başına bunu yapamaz. Yukarıdan talimat almıştır. Talimat veren Erdoğan.

'ERDOĞAN'A ÇAĞRI YAPMAK İSTERİM...'

Bütün kamu görevlileri yasaların gereğini yapmak zorundalar. Kamu görevlileri yasa dışı bir iş yapamazlar. Bu onlar için suç. Yasalar böyle diyor. Sandığın başında bir yargıç var. Partilerin temsilcileri var, ayrıca müşahitler var. Sayım yapılırken de vatandaşlar var. Siz bunlara güvenmiyorsunuz, bana tutanağı ver diyorsunuz. Kim oluyorsunuz? Savaşa mı gidiyoruz, seçim yapıyoruz. Zırhlı araçlar, tutanakları istemeler. Daha bir sürü şey var istedikleri. Size sandığı vermeyeceğiz, iktidarı vermeyeceğiz diyorlar. Aklın ve mantığın alamayacağı ne varsa telaffuz ettiler. Bu doğru değil. Sayın Erdoğan'a da çağrı yapmak isterim. Seçime gidiyoruz, seçimin kazananı Türkiye'dir. Muhalefet de iktidar da demokrasi adına görev yapar. Sanki biri düşman diğeri dost. Ortada düşman yok, hepimiz aynı ülkede yaşıyoruz. Tercihi halk yapacak.

RUSYA'YA NEDEN UYARI YAPTI?

Doğal olarak şu bana söyledi dersem yanlış olur. Rusya'dan yapılan açıklama için teşekkür ederiz. Karışmayacağız diyorlar. Orada bir sorunumuz yok. Başka bir ülkenin iç işlerine müdahalesini kabul etmeyiz. Bizim Rus halkıyla sorunumuz yok. Tweet'te de onlara Rus dostlarım dedim. Bu uyarıyı yapmak benim görevimdi. Bize ulaşan bilgilerin ardından uyarı yapmak zorunda kaldık. Sizin seçim sisteminize müdahale ederlerse bu bizim iç işlerimize karışmak demektir.

'BİTCOIN ÜZERİNDEN PARA GÖNDERİYORLAR'

Dijital müdahale için yurt dışındaki hacker'larla anlaştıklarını biliyoruz. İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin bir kurumu. Bunların hiçbirisi devlet memuru değil, sarayın memuru. İletişim Başkanısın. Sen Türkiye Cumhuriyeti'nin iletişimini yapacaksın. 'Acaba seçimi saray nasıl kazanır?' bunun üzerine çalışıyorlar. Bitcoin üzerinden para gönderiyorlar. Çürüme her alanda görülüyor. Her alanda da nitelikli, ülkesini seven bürokratlar da var.

Montajlar ve diğer şeylerle bel altı vuruşlar doğru değil. Cesaretin varsa çıkarsın karşısına. Montajlarla insanları karalamanın doğru olmadığını düşünen birisiyim. Son 24 saatte Muharrem İnce ile görüşmedim. Hastaneye yattığında görüştüm. Kısa da bir sohbetimiz oldu. Bugün Ankara'daki mitinge davet etmek içinde aradım ama ulaşamadım. Ben Muharrem Bey'in oraya gelmesini, Halil İbrahim Sofrası'na davet ettiğimizi bilmesini isterim. Muharrem İnce beni destekliyor mu bilmiyorum. Destekleme konusunda görüşmemiz olmadı. Erdoğan'ın neyi kastettiğini bilmiyorum. Erdoğan gerçekten bu ülkenin çıkarlarını savunuyorsa seçimin sağlıklı bir ortamda yapılmasını sağlamalıdır. Uygulamalarla sesimi kaydedip birileriyle görüşme yapmışım gibi göstermeye kalktılar. Benim kimlerle görüştüğüm açık. Her şey ortada.