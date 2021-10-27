Kılıçdaroğlu’nun adayı Prof. Dr. Özgür Demirtaş mı?

Halk TV programcısı Emin Çapa'nın gündeme bomba gibi düşen "Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı partili değil" iddiası sonrasında AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'den dikkat çeken bir iddia geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ‘cumhurbaşkanlığı’ için ekonomist Özgür Demiraş’ı mı düşünüyor?

Halk TV programcısı Emin Çapa, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘partilerle ilişkisi olmayan, kamuoyunda hiç bilinmeyen‘ bir cumhurbaşkanı adayı düşündüğünü öne sürmüştü.

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi bugünkü yazısında şunları aktardı:

“ÜNLÜ ekonomist Özgür Demirtaş’ı tanıyorsunuz. Geleceği parlak olan genç bir profesör. Ekonomiyi halkın anlayacağı dilden konuşuyor. Sosyal medyayı da çok etkin bir şekilde kullanıyor. Ekonomi benim alanım değil, o nedenle Özgür Demirtaş’ın alanına girmedim. Bu kez o benim alanıma girdi. Bir süredir siyasi kulislerde Özgür Demirtaş’ın cumhurbaşkanı adayı olduğu konuşulmaya başlandı. Hatta Özgür Hoca’nın görüştüğü bazı isimlere Kemal Kılıçdaroğlu’nun adayı olduğuna dair bir izlenim verdiği söyleniyor. Kılıçdaroğlu kendisi aday değil mi? Ayrıca Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş dururken Özgür Demirtaş’ın adaylığı nereden çıktı diyebilirsiniz.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı daha şanslı görenlerdenim ama yine de Özgür Hoca’yı aradım. ‘Cumhurbaşkanı adayı olduğunuz konuşuluyor’ dedim. Şaşırmadı. Ama konuşmadı da. ‘Ailede bir prensip kararı aldık. Siyaseten hiçbir şey söylemeyeceğiz’ dedi. Kararına saygı duydum. Ama kulislerde Kılıçdaroğlu’nun muhtemel adayı olarak Temel Karamollaoğlu ve Meral Akşener’le görüştüğünün konuşulduğunu söyledim. Aynı prensibini hatırlatmakla yetindi.“

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